مطبوعات استان همدان از دایره عدالت و سلامت دور نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی شامگاه سهشنبه در مراسم روز خبرنگار در همدان بابیان اینکه برگزاری برنامه های هفته خبرنگار در راستای کاهش تصدیگریها و واگذاری امور به اهالی فرهنگ و هنر، به خانه مطبوعات واگذار شد، گفت: باید از ظرفیت تشکلهای صنفی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه همدان از استانهای پیشرو در عرصه خبرنگاری است و تولیدات فعالان این عرصه، زنده و پویا است، افزود: رونق فعالیتهای خبری در زمینههای اطلاع رسانی، آموزشی و فرهنگی برجسته بوده است.
عبادی با اشاره به اینکه ۷۶ درصد مجوزهای مطبوعات در استان همدان در این دولت صادر شده و سال ۹۳ سال اوج صدور مجوز برای رسانهها بوده است، گفت: تمام شهرستانهای استان همدان دارای مطبوعات و پایگاه خبری هستند و این امتیاز در راستای تحقق عدالت فرهنگی رخ داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه رعایت انصاف، دقت و دوری از ترویج شایعات از شاخصههای اصلی مطبوعات استان همدان است، بیان کرد: مطبوعات استان همدان از دایره عدالت، صحت و سلامت دور نیستند.
گفتنی است در ادامه این مراسم و در پایان برنامه ها از بازنشستگان و شماری از اهالی رسانه و فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی تقدیر به عمل آمد.
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