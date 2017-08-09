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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۵

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد

آرامش روانی جامعه متاثر از انعکاس اخبار در رسانه‌هاست

آرامش روانی جامعه متاثر از انعکاس اخبار در رسانه‌هاست

مشهد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: آرامش روانی جامعه متاثر از انعکاس اخبار در رسانه‌هاست و یک خبر معنادار می‌تواند آرامش و یا التهاب را بین افراد ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی سه‌شنبه شب در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد اظهار کرد: یک خبر می‌تواند در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار باشد و آرامش را ایجاد کند. 

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در جوامع پیشرفته دارای اهمیت است، بها دادن به مدیریت اجتماعی و آرامش روانی در جامعه است. 

مزروعی تصریح کرد: این آرامش روانی در جامعه قاعدتا متاثر از انعکاس اخبار در رسانه‌هاست و یک خبر معنادار می‌تواند آرامش و یا التهاب را در بین افراد ایجاد کند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در موضوعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی و برای ادامه مسیر رشد و توسعه مهمترین آرامشی که نیاز داریم، آرامش روانی جامعه است. 

وی ادامه داد: امنیت و آرامش فکری و روحی در جامعه، در بحث مدیریت کلان جامعه نقش اساسی در محیط هر کشور دارد و انعکاس کننده این مدیریت، رسانه‌ها هستند و هر اندازه از لحاظ روانی، جامعه آرامتری را داشته باشیم، در مسیر توسعه موفق‌تر خواهیم بود. 

مزروعی با تاکید به اینکه از یک انسان متزلزل نمی‌توانیم انتظار سخنرانی منطقی و علمی داشته باشیم گفت: با وجود چنین افرادی و جامعه هیجان‌زده، نمی‌توانیم در مسیر توسعه پایدار حرکت کنیم و به موضوعات مختلف نگاه ملی داشته باشیم. 

وی در ادامه تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای شغل خبرنگاری جایگاه ویژه‌ای را قائل است و با اصحاب رسانه ارتباط سازنده، موثر و صادقانه‌ای را دارد. 

کد مطلب 4054030

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