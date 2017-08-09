رقابت های استانی کیک بوکسینگ بانوان در شاهرود خاتمه یافت

معصومه عرب اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه به مناسبت روز خبرنگار ۵۰ کیک بوکسینگ کار از چهار شهرستان استان سمنان در شاهرود به رقابت پرداختند، افزود: در این مسابقات که در رده های سنی نونهالان، جوانان و بزرگسالان در سالن رزمی ورزشی کوثر برگزار شد، تیم شاهرود با کسب ۱۵ مدال طلا به عنوان تیم برتر این مسابقات شناخته شد.

وی افزود: پس از شاهرود تیم های دامغان با پنج طلا و گرمسار با سه طلا به ترتیب مقام دوم و سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

نائب رییس هیئت ورزش های رزمی استان سمنان در ادامه بیان کرد: نفرات برتر این مسابقه به رقابت های کیک بوکسینگ انتخابی کشوری و عضویت در تیم استان سمنان راه پیدا می کنند.

عرب اسدی با اشاره به نامگذاری این رقابت ها به نام شهدای خبرنگار، بیان کرد: نقش خبرنگار در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم درباره کم و کیف اتفاقات جامعه در کنار حضور همیشه در صحنه ویژگی بارز خبرنگاران است که باید در جامعه مورد تقدیر قرار گیرند لذا در این رقابت ها و در کنار ورزشکاران از خبرنگاران حاضر دراین مسابقات تقدیر شد.