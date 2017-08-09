دبیرکل اتحادیه عرب از فراگیر شدن وبا در یمن ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمود عفیفی» سخنگوی رسمی «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد که وی به شدت از گزارش های منتشر شده در خصوص وخامت اوضاع انسانی در یمن و افزایش شمار قربانیان وبا در یمن نگران است.

بر اساس این گزارش، وی گفت که ابوالغیط بهترین راهکار برای پایان بحران یمن را راه حل سیاسی و گفتگوی فراگیر می داند.

این مقام اتحادیه عرب بدون اشاره به تجاوزگری های رژیم سعودی و ائتلاف تحت امر آن در یمن، تلویحا نیروهای انصارالله را عامل اصلی وخامت اوضاع انسانی در این کشور معرفی کرد.

گفتنی است، ابراز نگرانی ظاهری دبیرکل اتحادیه عرب از اوضاع انسانی در یمن درحالی است که این اتحادیه تاکنون هیچ گامی را در راستای پایان دادن به درد و رنج یمنی ها و توقف حملات تجاوزکارانه رژیم سعودی برنداشته است.