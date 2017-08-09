«جرد کوشنر» از اسرائیل جانبداری می کند و شانسی برای موفقیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، مسئولان فلسطینی در تشکیلات خودگردان اعلام کردند که موفقیت تیم آمریکایی برای پیشبرد پرونده سازش میان فلسطین و اسرائیل خیلی دور از انتظار است زیرا این تیم کاملا از اسرائیل جانبداری می کند و بی طرف نیست.

«احمد المجدلانی» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین به روزنامه الحیات گفت که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از تیم آمریکایی خواسته بود به دو سوال پاسخ دهند یکی اینکه چه موضعی در قبال راهکار دو دولت دارند و دیگر اینکه موضع آنها در خصوص طرح توسعه شهرک نشینی که بدون توقف در اراضی اشغالی جریان دارد چیست؟ که تاکنون نتوانسته اند پاسخ قانع کننده ای داشته باشند.

المجدلانی تأکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین نمی تواند به مذاکره ای بازگردد که هیچ پیش زمینه ای در آن وجود ندارد و همه چیز را از صفر شروع کند و افزود: نمی توان بدون داشتن پیش زمینه ای در خصوص حل دو دولت وارد مذاکره ای شد که از صفر شروع شده زیرا این نوع مذاکره از سوی اسرائیل مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت تا پوششی برای توسعه شهرک سازی هایش باشد و دنیا را هم با ادعای وجود روند سیاسی برای حل پرونده، فریب دهد.

«جرد کوشنر» مشاور ویژه و داماد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که خود نیز یهودی است و پرونده صلح فلسطین را بر عهده گرفته حدود دو ماه پیش در مقر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله با محمود عباس دیدار کرد و مسئولان فلسطینی می گویند که سوال های عباس تاکنون از سوی کوشنر بی جواب مانده است.

رسانه های آمریکایی هم خبر داده بودند که بر اساس فایل صوتی ضبط شده از دیدار کوشنر با شماری از اعضای کنگره آمریکا، ترامپ از ایده از سرگیری مذاکرات سازش میان فلسطین و اسرائیل چشم پوشی کرده زیرا بخت موفقیت در این ماجرا پایین است.

مسئولان فلسطینی نیز تأکید کرده اند که تیم آمریکا که کوشنر و «جیسون گرینبلات» فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و «دیوید فریمن» سفیر ایالات متحده در تل آویو تیم واشنگتن را در دیدار با مسئولان فلسطینی تشکیل داده بودند. مسئولان فلسطینی گفتند: وقتی تیم آمریکایی در مذاکره حاضر شد با جانبداری بی سابقه ای از اسرائیل مواجه شدیم و به نظر می رسید که تیم اسرائیلی در برابر ما نشسته باشد تمام مطالبات تیم آمریکایی مطالبات نتانیاهو بود از توقف حقوق خانواده های اسرا و شهدا گرفته تا بازبینی کتاب های درسی و کنترل رسانه ها. در مقابل هم به بسیاری از سوال های تشکیلات خودگردان فلسطین درباره راهکار دو دولت و توقف شهرک سازی پاسخ ندادند و از جواب دادن طفره رفتند.