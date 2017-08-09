هیچ مدیری حق ندارد از رسانه ای شکایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نگاه ما در عرصه رسانه این است که از افراط و تفریط دوری کرده و در بیان اخبار بدون جهت گیری سیاسی دنبال اعتدال و واقع گرایی باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: بیان واقعیتها بدون شک به توسعه استان کمک می کند واگر رسانه ها در این مسیر انصاف داشته باشند نه تنها مشکلی نخواهند داشت بلکه در پیشرفت هم مشارکت خواهند داشت.

هیچ مدیری حق ندارد از رسانه ها شکایت کند

وی اضافه کرد: رویکرد ما ایجاد بستر انتقاد سالم و اثرگذار است و به همین دلیل هیچ مدیری در استان حق ندارد از خبرنگار و یا رسانه ای بدون هماهنگی با شورای اطلاعی رسانی شکیات کند.

شاهرخی اضافه کرد: برای ساماندهی خبرنگاران هم اقدام کرده ایم و امیدواریم این وضعیت شفاف شود زیرا در حال حاضر اگر نیاز به تهیه فهرستی از فعالان رسانه ای پیدا می کنیم فهرستی ۴۰۰ نفره اعلام می شود در حالی که شاید ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر بیشتر فعالیت ندارند.

وی تصریح کرد: در توزیع آگهی و رپرتاژ در میان نشریات هم باید عدالتی منطقی برقرار شود تا بتوانیم حمایتی همه جانبه را از همه فعالان رسانه ای محقق کنیم.

رشد کمی و کیفی ۴۷ درصدی نشریات استان

رئیس شورای اطلاع رسانی استان قزوین اظهارداشت: در دولت تدبیر و امید شاهد رشد ۴۷ درصدی کمی و کیفی نشریات استان بودیم که این موضوع بیانگر توسعه سیاسی و توجه به امور سیاسی است.

شاهرخی گفت: امیدواریم در کنار احترام به همه سلایق و دیدگاههای حزبی در مسیر توسعه استان با کمک رسانه ها گام برداریم و با انتقادهای سازنده خود به مدیران برای حل سریعتر مشکلات همت کنید.

در این مراسم از پیش کسوتان و خبرنگاران استان تجلیل شد.