به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمدهادی ایازی در نخستین نشست کمیته اجرایی دومین جشنواره ملی مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت، ضمن تشکر از تمامی دستگاه‌ های اجرایی همکار در برگزاری نخستین جشنواره مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت، افزود: از تمامی اعضا انتظار می ‌رود، برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره دوم با حساسیت لازم موضوعات و جلسات مرتبط را دنبال نمایند.

وی، در جمع ‌بندی و مصوبات این جلسه گفت: جشنواره دوم در مقیاس ملی و در قالب مجمع ملی سلامت برگزار خواهد شد و فقط گزارش سیاست ‌گذاری‌ ها و عملکرد هر دستگاه در این حوزه باید ارائه شود و از کلیه دستگاه‌ های اجرایی انتظار می‌ رود که وفق دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری مجامع استانی و شهرستانی سلامت، طی بخشنامه ‌ای به ادارات کل استان‌ها اعلام شود که در جشنواره مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت استان‌ها و شهرستان‌ها شرکت و عملکرد خود را در قالب سامانه‌های مربوطه در سطح استان ثبت کنند.

ایازی با بیان اینکه جشنواره دوم فقط در مقیاس ملی و استانی و در سال‌های آتی به صورت شهرستانی نیز برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: جشنواره دوم در هفته سلامت سال ۱۳۹۷ (هفته اول اردیبهشت) برگزار و سال‌ های آتی نیز در همین زمان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: جشنواره‌ های استانی باید بر اساس ظرفیت دانشگاه‌ ها و با هماهنگی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ برگزار شود. و از هر استان ۳ دستگاه برتر بر مبنای معیارهای تعیین‌ شده، به دبیرخانه مرکزی اعلام شود تا پس از ارزشیابی، دستگاه‌ های برتر استانی در جشنواره ملی معرفی شوند.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره براینکه معاونت اجتماعی دانشگاه ‌ها با استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقات S.D.H. متولی برگزاری جشنواره و ارزش‌یابی دستگاه‌ها هستند، گفت: ریاست مجمع استانی سلامت بر عهده استاندار است و کارگروه سلامت و امنیت غذایی هر استان، نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌ها را در برگزاری مجمع استانی سلامت و جشنواره مربوطه بر عهده خواهد داشت.

وی گفت: از دستگاه‌ های برتر استانی در مجمع استانی سلامت تقدیر و در رسانه‌ ها و مطبوعات کشور نیز منعکس شود.

ایازی افزود: جلسات کمیته اجرایی تا زمان برگزاری جشنواره، ماهی یک بار برگزار شود و کارگاه‌ های آموزشی کارشناسان برای تکمیل فرم‌ ها و پاسخ‌ گویی به سوالات، توسط دستگاه‌ ها با هماهنگی دبیرخانه جشنواره در سطوح ملی و استانی برگزار شود.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی در مقیاس ملی به جلسات کمیته اجرایی جشنواره دعوت می شوند، ادامه داد: طی نامه ‌ای از سوی وزیر محترم بهداشت به سایر وزرا و کلیه دستگاه‌ های اجرایی، زمان جشنواره دوم مولفه‌ های اجتماعی موثر بر سلامت (در هفته سلامت سال ۱۳۹۷) اعلام و درخواست شود که معاونان و سازمان ‌های مربوطه، همکاری لازم را به عمل آورند.

ایازی بیان کرد: در جلسات ماهیانه کمیته اجرایی جشنواره، دستگاه‌ ها گزارش تجارب و موارد موفق خود را ارائه کنند.

وی افزود: معاون اجتماعی وزیر بهداشت یا قائم‌ مقام ایشان برای تبیین مجمع ملی سلامت و جشنواره عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جلسات شورای معاونان وزارت‌ خانه‌ها طبق هماهنگی و برنامه‌ ریزی‌های مربوطه حضور پیدا می ‌کنند و دبیرخانه نیز موظف است کتاب نمونه موفق و فهرست عملکرد موفق دستگاه‌ ها در حوزه مولفه‌ های اجتماعی بر سلامت را تنظیم، چاپ و منتشر کند.

معاون امور اجتماعی وزیربهداشت گفت: گزارش عملکرد دستگاه‌ ها با تاکید بر عملکرد سال جاری و برنامه‌ های نوآورانه تنظیم گردد و با توجه به مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مبنی بر ارزیابی استانداران و فرمانداران در حوزه سلامت، برگزاری مجمع استانی سلامت و جشنواره عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ارزش‌یابی عمل‌کرد ایشان لحاظ می‌ گردد.