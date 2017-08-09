خبرنگاران در رفع نیاز آگاهی مردم تقید داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که شامگاه سه شنبه در سالن تئاتر شهر سمنان برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، بیان داشت: هرچه خبرنگاران مقیدتر باشند نیازهای خبری مردم در راستای آگاهی از اتفاقاتی که پیرامون جامعه می گذرد، زودتر رفع می‌شود، لذا این رسالت خبرنگاران است که خبر را با انصاف، عدالت و مصلحت اندیشی آگاهی رسانی کنند این امر باعث می شود مردم نیاز آگاهی رسانی شان را از رسانه های بیگانه پیگیری نکنند.

وی افزود: همه ما مایل هستیم که بدانیم در حوزه سرزمینی چه اتفاقات فرهنگی سیاسی اجتماعی در سرنوشت ما مؤثر هستند و این نیاز طبیعی توسط خبرنگاران تأمین می‌شود.

استاندار سمنان، گفت: انسان ها نیاز هایی دارند یکسری از این نیازها با حیوانات مشترک قلمداد می شود ولی ما یک نیاز طبیعی هم داریم و آن این است که میخواهیم از مسایل پیرامون خود با خبرشویم.

خباز بیان کرد: اخبار درست باید توسط خبرنگاران مدیریت شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد. همه می‌دانیم که مردم مایل هستند بدانند در اطراف آنها چه اتفاقاتی می افتد و ما اگر این نیاز را برطرف کنیم از رسانه های بیگانه که به منزله گودال آب متعفن است، دوری گزیده‌ایم.

وی افزود: باید احترام ویژه ای را یرای خبرنگاران داشته باشیم تا آنها بتوانند اطلاعات درست و به موقع را در اختیار شهروندان قرار دهند.

استاندار سمنان درباره رعایت شئونات خبرنگاری در جامعه نیز، توضیح داد: انسان جایزالخطاست و ما مسلمان هستیم و اگر مطلبی را به خاطر بی دقتی، اشتباه و قصور انتشار دادیم، و موجب شد حیثیت فرد یا مجموعه ای زیر سؤال برود، فورا از مسئول مربوطه عذرخواهی نماییم. این کار شجاعت می‌خواهد که از نیمه راه برگردد و اصلاحیه بزند.

خباز افزود: خبرنگاری هم کاری مقدس و هم خطرناک است؛ بر لبه تیغ تیز صراط حرکت میکند تا به مردم خدمت رسانی نماید.