افزایش ۲۰۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین براری امروز چهارشنبه در مراسمی که برای تقدیر از خبرنگاران حوزه مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۳۰ کیلو و ۷۳۲ گرم انواع مواد مخدر در استان از قاچاقچیان کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از افزایش ۲۰۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان طی ۴ ماهه امسال خبر داد و گفت: امسال ۲۳۶۶ نفر خرده فروش مواد در استان دستگیر کردیم.

سرهنگ براری با اشاره به انجام ۵۱۵ طرح مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه گفت: امسال ۵ کیلوگرم شیشه در استان کشفیات داشتیم.

وی با بیان اینکه تاکید و تمرکز پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه است، گفت: ۶ نقطه آلوده با وضعیت حاد در شهر کرمانشاه را شناسایی کردیم و پاکسازی این نقاط در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ براری در ادامه بیان کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تا الان ۵۰ منزل و مغازه عرضه مواد مخدر با نصب پلاکارد پلمپ شد.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۴۰۰۰ شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است، گفت: پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر کم نگذاشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: مکان هایی که عرضه مواد مخدر دارند برابر ماده ۱۳ به نفع دولت مصادره می شود.

سرهنگ مراد نظری، مدیر آموزشی پلیس مبازه با مواد مخدر استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: ۱۳ شعبه مبارزه با مواد مخدر صد در صد فعال در استان داریم.