به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه سه‌شنبه در مراسم جشن روز خبرنگار افزود: امروز سالروز شهادت شهید خبرنگار شهید صارمی است و داشتن آینده مطمئن و خوب و عالی اظهار نظر و گفت‌وگو حق همه مردم و ملت ایران است.

وی اظهار کرد: خبرنگاران می‌توانند به همه کمک کنند تا الگوی صحیحی از ارائه اخبار صحیح باشند.

استاندار زنجان گفت: خبرنگاران در قابل اطلاع رسانی که انجام می دهند باید پاسخگو افکار عمومی در جامعه باشند چرا که یک خبرنادرست در جامعه می تواند جو روانی در جامعه ایجاد کند.

درویش امیری با بیان اینکه اگر خبر را خبرنگاران اشتباه نوشتند، باید صادقانه آن را اصلاح کنند، تاکید کرد: روزی که مردم به اخبار رسانه‌ها اعتماد کنند، سربلند هستند و روزی که مردم به خبرنگاران و رسانه‌ها بی‌اعتماد شوند، آن روز، روز فاجعه است و این برای عرصع خبر خوب نیست.

استاندار زنجان تصریح کرد: وقتی خبرنگاران از همه خبرهای کشور مطلع می‌شوند، رسالت آنها سنگین می‌شود ووقتی خبرنگاران این قدر اطلاعات دارند، مسئول در برابر ملت هستند و قلم خبرنگاران مسئولیت آگاه‌سازی یک ملت را به عهده دارد.

درویش امیری گفت: قلم خبرنگاران مسئولیت شفاف‌سازی یک نسل را به عهده دارد و این اگر درست هدایت نشود، جامعه به خطر می افتد و اگر مطالب خبرنگاران باورها و اعتقادات مردم باور آنها را فرو بریزد، در این زمینه مسئولیت دارند.

وی تصریح کرد:اگر اخبار نادرست و ناصحیح به مردم بدهید، شما مسئولیت دارید و خبرنگاران می‌توانند اعتقادات یک ملت را به اوج برسانند.