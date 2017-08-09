انتقاد مک کین از تهدیدهای ترامپ علیه کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور «جان مک کین» در انتقاد از تهدیدهای «دونالد ترامپ» علیه کره شمالی اعلام کرد رهبران بزرگ تا زمانی که آماده اقدام نباشند دشمنان را تهدید نمی‌کنند.

او گفت مطمئن نیست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آماده اقدام علیه کره شمالی باشد.

مک کین، که ریاست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا را بر عهده دارد، این اظهارات را در گفتگو با «کی‌تی‌ای‌آر نیوز» بیان کرد.

رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا همچنین گفت تهدیدهای اخیر ترامپ بر ضد کره شمالی بعید است به کاهش تنش‌ها در این زمینه کمکی بکند.

این اظهارات جان مک‌ کین واکنشی به هشدار ترامپ به کره شمالی بود. ترامپ هشدار داد کره شمالی در صورتی که آمریکا را تهدید کند، ممکن است با «خشم شدید و آتش» مواجه شود.