مصدومیت من را عقب انداخت/ باید در المپیک اختلاف زمان را کم کنیم

حسین ساوه شمشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اردوی اخیر تیم ملی اسکی عنوان کرد: در این مدت تست آمادگی جسمانی به همراه محمد کیادربندسری دیگر ملی پوش آلپاین داشتیم تا برای المپیک زمستانی آماده شویم. در این المپیک ما یک یا دو سهمیه در بخش آقایان و یک سهمیه در بخش بانوان خواهیم داشت.

وی در خصوص اردوی ۲۰ روزه‌اش در اتریش تصریح کرد: قصد دارم به صورت شخصی به اردوی آماده سازی در اتریش بروم. خوشبختانه در حال حاضر فدراسیون روال عادی دارد و کارها به خوبی انجام می شود. گرچه دو بار مصدومیت پیاپی من را خیلی عقب انداخت و از سطح آمادگی لازم دور شدم اما به هرحال باید تمام تلاشم را کنم به وضعیت سابق بازگردم.

شمشکی در خصوص اینکه نتایج اسکی ایران در سال گذشته خیلی خوب نبود، گفت: به هرحال فدراسیون مدتی فعالیتی نداشت و تعطیل بود. در همان فصل کوتاه پیش از مسابقات هم نتوانستیم خوب تمرین کنیم و اردوی منسجمی نداشتیم. از سال گذشته که افتخاری به فدراسیون آمد شرایط خیلی بهتر شده است. اگرچه فدراسیون جهانی بودجه ما را کم کرده است ولی اسکی بازان شرایط را درک کردند و کنار آمدند. در رقابتهای آسیایی نتایج ما نسبت به تمریناتی که داشتیم خوب بود و من با اختلاف کم به مدال نرسیدم.

ملی پوش اسکی در پاسخ به این سئوال که چه نتیجه ای در المپیک شما را راضی می کند؟ گفت: هرچقدر بتوانیم اختلاف زمانمان را با نفرات برتر کم کنیم راه را برای دیگر اسکی بازان ایران باز کرده ایم. اختلاف زمان معیار سنجش در اسکی است.

وی در خصوص حضور در اردوهای تدارکاتی برای آمادگی در المپیک نیز عنوان کرد: مسابقاتی بین المللی اواخر آذر در ترکیه برگزار می شود که به احتمال فراوان در آن شرکت می کنیم. همچنین لیگ داخلی کشورمان امسال بین المللی خواهد بود و فدراسیون هم در تلاش است اسکی بازان خارجی را هم در این لیگ شرکت دهد تا شرایط برای افزایش امتیاز جهانی برای ما فراهم شود.