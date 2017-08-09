به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از مشکلات عمده در بحث ماندگاری محصولات غذایی همچون گوشت، آلودگی به باکتری‌های خطرناکی مانند باکتری عامل بیماری حصبه است. با استفاده از مواد نگه‌دارنده‌ مصنوعی می‌توان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.

از سوی دیگر خود این مواد نگه‌دارنده حاوی ترکیبات شیمیایی خطرناک هستند که می‌توانند موجب ابتلا به بیماری‌های دیگر شوند. امروزه محققان به دنبال کاهش آلودگی و نگهداری محصولات غذایی با روش‌های طبیعی هستند.

به گفته‌ دکتر احمد رجایی، مجری طرح؛ در تحقیق حاضر اسانس رزماری درون نانوکپسول‌هایی از جنس پلیمر طبیعی گنجانده شده و از آن به‌عنوان یک ماده‌ طبیعی نگه‌دارنده استفاده شده است. این نانوکپسول‌ها از خواص ضدباکتری قدرتمندی برای محافظت محصولاتی همچون گوشت در برابر عوامل بیماری‌زا برخوردارند.

وی ادامه داد: از خصوصیات بارز این نانوکپسول‌ها، استفاده از کیتوزان به‌عنوان یک پلیمر طبیعی و نسبتاً ارزان است. هر دو ماده‌ی کیتوزان و رزماری از خصوصیات ضد باکتری برخوردارند، اما استفاده‌ی هم‌زمان از آن‌ها به‌صورت کپسول‌های نانومتری موجب شده تا سطح اثر این مواد افزایش ‌یافته و در جلوگیری از ایجاد، رشد و تکثیر عوامل بیماری‌زا بهبود یابد.

رجایی خاطر نشان کرد: در طرح پیش رو از یک نانوژل متشکل از کیتوزان اصلاح‌شده با بنزوئیک اسید به‌منظور بهبود خواص ضدباکتری و افزایش پایداری اسانس رزماری استفاده شده است. میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت تعیین قطر متوسط کپسول‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین به‌منظور ارزیابی خواص ضدباکتری، نانوکپسول‌ها در دو حالت، درون لوله‌ی آزمایش و روی گوشت استفاده شده‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: تصاویر به‌دست‌آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی تأئید می‌کند که اندازه‌ی این کپسول‌ها زیر ۱۰۰ نانومتر است. همچنین خواص این نانوکپسول‌ها علیه عامل بیماری حصبه نشان می‌دهد که استفاده از نانوکپسول‌های حاوی اسانس رزماری مؤثرتر از زمانی است که اسانس رزماری به‌تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید داشت: این نانوکپسول‌ها یک نانو ماده‌ قدرتمند ضد باکتری عامل بیماری حصبه هستند که جایگزین خوبی برای مواد نگه‌دارنده‌ مصنوعی به شمار می‌روند.

این تحقیقات حاصل تلاش‌های دکتر احمد رجایی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر افشین محسنی فر- محقق شرکت نانوزینو، دکتر میثم طباطبائی، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و مژگان هادیان دانش آموخته‌ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود است.

نتایج این کار در مجله‌ LWT - Food Science and Technology با ضریب تأثیر ۲.۳۲۹ (جلد ۸۴، سال ۲۰۱۷، صفحات ۳۹۴ تا ۴۰۱) منتشر شده است.