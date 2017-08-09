رقابت با غولهای رسانه ای ضد اسلامی نیازمند تلاش جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار و با گرامیداشت یاد شهدای این عرصه اظهار داشت: حوزه خبری و کار خبرنگاری بسیار کار پر زحمتی است و خبرنگاران ما در عرصه های مختلف نظام جمهوری اسلامی در جهت اعتلا و پیشرفت کشور گام برمیدارند و این سختی ها را تحمل می کنند.

وی در ادامه ضمن یاد و خاطره شهید محمودصارمی، شهید تبریزی، افشار و نیلی و دیگر شهدای این حوزه افزود: خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی در بخش آگاهی و اطلاعات صحیح درجامعه تاثیرگذارند و از این رو کار این فعالان رسانه ای ارزشمند و حائز اهمیت است.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک مجدد این روز به همه طلایه داران عرصه آگاهی و اطلاعات در حوزه های مختلف رسانه کشور خاطرنشان کرد: نقش مطبوعات و جراید و رسانه های ارتباط جمعی در توسعه و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بی بدیل است و باید از این ظرفیت چه در بخش نقد و انتقاد دلسوزانه و چه در بیان دستاوردها بیشترین بهره را برد و از این ظرفیت بالقوه به نحو احسنت استفاده شود.

محقق و پژوهشگر علوم دینی مازندران در ادامه به بیان اهمیت ویژگی های یک خبر خوب اشاره کرد و بیان داشت: بیان واقعیت ها و رخدادهای خبری یک مرحله از کار خبرنگار است و در واقع تبیین ، تحلیل و ارایه راهکارهای مناسب درجهت رفع مشکلات و معضلات در قالب گفتگو و گزارش های خبری می تواند در روند تغییر و تحولات حوزه های مختلف، به سمت اهداف صحیح کمک کند.

شکریان ادامه داد : خبرنگاران جمهوری اسلامی ، متعهد ، مومن و دلسوز ملت و کشور است و تمام تلاش خود را در راستای تقویت نظام و رفع کاستی ها بکار می بندد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با تاکید بر اینکه بیان واقعیت ها جزو اصول خبرنگاری است ،عنوان کرد : در بیان واقعیت ها و صراحت قلم و صداقت در گفتار ، شرایط جامعه هم باید لحاظ شود.

حجت الاسلام ناصر شکریان با اشاره به اینکه بیشتر مافیای رسانه ای جهان در اختیار چند کشور قرار دارد ،افزود: غول های رسانه ای جهان و مستکبرین عالم بیشترین تلاش و امکانات خود را صرف تبلیغات و حوزه های خبری و رسانه ای کرده اند و رقابت با این مجموعه عظیم ضد اسلامی و ایرانی ،نیازمند تلاش جهادی و برنامه ریزی متولیان امر رسانه و خبر است که باید به این مسئله بیشتر توجه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان ضمن تقدیر از همه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی برخی فعالان رسانه ای در حوزه دین و قرآن بیان داشت : امروز حوزه فرهنگی به ویژه فرهنگ دینی و اسلامی مورد تاکید رهبر عظیم الشان انقلاب است و باید فعالان رسانه ای با چشم بینای خود در راستای تقویت و نشر معارف دینی و اسلامی تلاش کنند و در جهت شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت برنامه ریزی کنند.