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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۰

۱۱ کشته و زخمی در انفجار در منطقه «دیر» پاکستان

۱۱ کشته و زخمی در انفجار در منطقه «دیر» پاکستان

انفجار انتحاری در منطقه «دیر» پاکستان منجر به کشته شدن ۵ نیروی امنیتی و زخمی شدن ۶ تن دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، انفجار انتحاری در «شیراتکل» واقع در منطقه دیر پاکستان منجر به کشته شدن ۵ نیروی امنیتی این کشور و زخمی شدن ۵ تن دیگر شد.

هنوز هیج شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

کد مطلب 4054098

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