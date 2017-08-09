۱۱ کشته و زخمی در انفجار در منطقه «دیر» پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، انفجار انتحاری در «شیراتکل» واقع در منطقه دیر پاکستان منجر به کشته شدن ۵ نیروی امنیتی این کشور و زخمی شدن ۵ تن دیگر شد.

هنوز هیج شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.