به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دوره آموزش متمرکز کشوری رشته سرامیک صبح چهارشنبه با حضور مدیرکل دفتر تألیف کتب فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در سالن جلسات ناحیه دو قزوین برگزار شد.

خیراله رحمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در این مراسم گفت: معلمین افراد ملکوتی هستند، در استان قزوین معلمانی هستند که با از خودگذشتگی و ایثار در مناطق محروم در حال خدمت و آموزش علم و دانش به دانش آموزان هستند.

وی افزود: این دوره آموزشی توفیقی بود که در خدمت معلمان و فرهنگیانی از استان ها اصفهان، یزد، تهران، فارس بودیم، از همه تشکر می کنم که در اجرا و برگزاری این دوره آموزشی کشوری کمک و مساعدت نمودند. مباحث علمی و تخصصی خوب توسط مدرسین این دوره مطرح شد که دارای بار علمی مطلوبی بود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: باید فاصله بین مؤلف و معلم کم شود، مؤلفین باید از قشر آموزش و پرورش باشند، استقرار گروه تدوین و تألیف محتوا در آموزش و پرورش این فاصله را کم کرده است. تیم های اعتبار بخشی به محتوای آموزشی بسیار پر قدرت و با جدیت به بررسی محتوای آموزشی و پرورشی از همه جوانب علمی، تاریخی و ... می پردازند.

رحمانی اضافه کرد: در این دوره آموزشی با توجه به موقعیت صنعتی استان و وجود شهرک های صنعتی متعدد در آن، برگزاری بازدید از شرکت ها و کارخانجات مرتبط با رشته سرامیک مورد توجه قرار گرفت.

این مقام مسئول تصریح کرد: قزوین از نظر برگزاری دوره های آموزشی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و همچنین این استان در تألیف کتاب و تولید محتوا در شاخه فنی و حرفه ای از وضعیت خوبی برخوردار است که زمینه ای مناسبی برای میزبانی این دوره بود.