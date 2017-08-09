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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۷

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی قزوین:

قزوین از نظر برگزاری دوره های آموزشی در جایگاه مطلوبی قرار دارد

قزوین از نظر برگزاری دوره های آموزشی در جایگاه مطلوبی قرار دارد

قزوین- معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: قزوین از نظر برگزاری دوره های آموزشی در بین استانها از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دوره آموزش متمرکز کشوری رشته سرامیک صبح چهارشنبه با حضور مدیرکل دفتر تألیف کتب فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در سالن جلسات ناحیه دو قزوین برگزار شد.

خیراله رحمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در این مراسم گفت: معلمین افراد ملکوتی هستند، در استان قزوین معلمانی هستند که با از خودگذشتگی و ایثار در مناطق محروم در حال خدمت و آموزش علم و دانش به دانش آموزان هستند.

وی افزود: این دوره آموزشی توفیقی بود که در خدمت معلمان و فرهنگیانی از استان ها اصفهان، یزد، تهران، فارس بودیم، از همه تشکر می کنم که در اجرا و برگزاری این دوره آموزشی کشوری کمک و مساعدت نمودند. مباحث علمی و تخصصی خوب توسط مدرسین این دوره مطرح شد که دارای بار علمی مطلوبی بود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: باید فاصله بین مؤلف و معلم کم شود، مؤلفین باید از قشر آموزش و پرورش باشند، استقرار گروه تدوین و تألیف محتوا در آموزش و پرورش این فاصله را کم کرده است. تیم های اعتبار بخشی به محتوای آموزشی بسیار پر قدرت و با جدیت به بررسی محتوای آموزشی و پرورشی از همه جوانب علمی، تاریخی و ... می پردازند.

رحمانی اضافه کرد: در این دوره آموزشی با توجه به موقعیت صنعتی استان و وجود شهرک های صنعتی متعدد در آن، برگزاری بازدید از شرکت ها و کارخانجات مرتبط با رشته سرامیک مورد توجه قرار گرفت.

این مقام مسئول تصریح کرد: قزوین از نظر برگزاری دوره های آموزشی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و همچنین این استان در تألیف کتاب و تولید محتوا در شاخه فنی و حرفه ای از وضعیت خوبی برخوردار است که زمینه ای مناسبی برای میزبانی این دوره بود.

کد مطلب 4054104

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