اتکاء به اراده جوانان و ایمان عمیق دینی لازمه حفظ عزت و سرافرازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا عصر امروز در مراسم مشترک نظامی نیروهای مسلح استان سمنان در محل لشکر 58 تکاور ذوالفقار در شاهرود، نیروهای مسلح را از مردم، با مردم و برای مردم دانستند و تاکید کردند : افتخار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این است که آموزش، رزم، رزمایش، آمادگی، انضباط، ساخت تجهیزات مورد نیاز و هر آنچه را که به دفاع یک ملت مربوط می شود با اتکاء به خدا و بر اساس ایمان عمیق الهی انجام می دهند.

ایشان با اشاره به قربانی شدن انسانها برای اهداف پلید خودکامگان عالم افزودند: در چنین دنیایی، لازمه حفظ عزت و سرافرازی، اتکاء به اراده جوانان و ایمان عمیق دینی است که در نتیجه کشور از امنیت مستقر واقعی برخوردار می شود.

فرمانده کل قوا دوران کنونی را یکی از مقاطع مهم و سرنوشت ساز ملت ایران برشمردند و با تاکید بر وظیفه سنگین مسئولان و نیروهای مسلح، خاطرنشان کردند : نیروهای مسلح باید آموزش، کار، رفتار خوب، اراده راسخ ، عزم و آگاهی، همبستگی و همدلی و استفاده از ابتکارها و نوآوری ها را برنامه عمل خود قرار دهند و به مسئولیت ها و تعهدات خود عمیقا پایبند باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه ملت ایران با ابهت و عزت خود در صحنه بین المللی توانسته کید و مکر دشمن را از خود دور کند، تصریح کردند: این ابهت و عزت و همچنین اقتدار مادی و معنوی باید هر روز بیش از گذشته ریشه دار تر و عمیق تر شود.

فرمانده کل قوا در ابتدای این مراسم ضمن حضور در محل یادمان شهیدان و قرائت فاتحه، از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.

در این مراسم امیر سرلشگر صالحی فرمانده کل ارتش به حضرت آیت الله خامنه ای خیر مقدم گفت و سپس سرتیپ دوم خلفی فرمانده ارشد ارتش در استان سمنان گزارشی از یگانهای نظامی منطقه و آمادگی و توانایی های آنها ارائه کرد.

همچنین عملیات رزم تن به تن و آمادگی جسمانی در حضور رهبر انقلاب اسلامی اجرا شد.

در پایان این مراسم یگانهای نمونه منطقه از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.