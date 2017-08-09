به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، حسن پلارک درباره مزایای مشارکت در این طرح گفت: به موکبهایی که در این طرح ثبت نام کرده و پروانه موکبداری دریافت کنند، تسهیلات ویژهای در زمینه تامین زمین، ارائه خدمات زیربنایی مانند آب و فاضلاب، برق، انبار دائمی، شرایط ویژه نقل و انتقالات گمرکی و ویزای خادمی ارائه میشود.
پلارک تصریح کرد: به منظور تسهیل شرایط برای خیرین و هیاتهای مذهبی علاقهمند به برپایی موکب در ایام اربعین، طرح ثبتنام و شناسنامهدار کردن مواکب در سراسر کشور اجرایی شده است که تا کنون برای ۶۰۰هیات متقاضی تشکیل پرونده شده و پیشبینی میشود این رقم به یکهزار موکب افزایش باید.
وی با اشاره به فرصت چندماهه باقیمانده تا ماه محرم و صفر تاکید کرد: از همه هیئات مذهبی و خیرین علاقهمند به برپایی موکب میخواهیم تا هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام کنند تا خادمان آنها در ستاد بازسازی عتبات عالیات بتوانند سر فرصت و با دقت بالا فرآیند جانمایی، تدارک زمین، تامین زیرساختها و امور مربوط به هماهنگی با دولت عراق را انجام دهند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه بیشترین تقاضا برای برپایی موکب از استانهای خوزستان و ایلام بوده است گفت: پیشبینی میشود شمار زائران ایرانی اربعین حسینی امسال به بیش از دو میلیون نفر برسد.
وی با بیان اینکه میزبان اصلی کنگره عظیم اربعین، ملت عزیز و دولت عراق هستند گفت: براساس رهنمودهای مراجع عظام و علمای دین، هموطنان ایرانی تنها با هدف مشارکت در فیض میزبانی زائران حسینی به این موضوع ورود کردهاند و این همکاری اصلا به معنای دخالت در امور عراق نیست.
وی با تاکید بر اینکه مراسم اربعین حسینی، نهضتی مردمی و فراتر از دولتهاست افزود: براساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه با هدف ساماندهی امور، جلوگیر ی از هدر رفت نذورات و ارتقاء سطح خدمت رسانی به زائران تشکیل شده و مسئولیت آن به عهده ستاد بازسازی عتبات عالیات است.
پلارک گفت: هیئات مذهبی که مایل به مشارکت در فیض میزبانی زائران اربعین هستند میتوانند جهت ثبتنام و تشکیل پرونده به دفاتر ستادهای بازسازی عتبات عالیات در استانهای سراسر کشور مراجعه کنند.
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