  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۸

رئیس کمیته مشارکت‌های ستاد اربعین خبر داد؛

تشکیل پرونده برای ۶۰۰ موکب/ هیئات متقاضی موکب‌داری تعجیل کنند

تشکیل پرونده برای ۶۰۰ موکب/ هیئات متقاضی موکب‌داری تعجیل کنند

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین با اعلام خبر تشکیل ۶۰۰پرونده موکب‌داری، از خیرین و هیات های متقاضی برپایی موکب در اربعین خواست برای دریافت پروانه تعجیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، حسن پلارک درباره مزایای مشارکت‌ در این طرح گفت: به موکب‌هایی که در این طرح ثبت نام کرده‌ و پروانه موکب‌داری دریافت کنند، تسهیلات ویژه‌ای در زمینه تامین زمین، ارائه خدمات زیربنایی مانند آب و فاضلاب، برق، انبار دائمی، شرایط ویژه نقل و انتقالات گمرکی و ویزای خادمی ارائه می‌شود.   

پلارک تصریح کرد: به منظور تسهیل شرایط برای خیرین و هیات‌های مذهبی علاقه‌مند به برپایی موکب در ایام اربعین، طرح ثبت‌نام و شناسنامه‌دار کردن مواکب در سراسر کشور اجرایی شده است که تا کنون برای ۶۰۰هیات متقاضی تشکیل پرونده شده  و پیش‌بینی می‌شود این رقم به یکهزار موکب افزایش باید.

وی با اشاره به فرصت چندماهه باقیمانده تا ماه محرم و صفر تاکید کرد: از همه هیئات مذهبی و خیرین علاقه‌مند به برپایی موکب می‌خواهیم تا هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام کنند تا خادمان آنها در ستاد بازسازی عتبات عالیات بتوانند سر فرصت و با دقت بالا فرآیند جانمایی، تدارک زمین، تامین زیرساخت‌ها و امور مربوط به هماهنگی با دولت عراق را انجام دهند. 

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه بیشترین تقاضا برای برپایی موکب از استان‌های خوزستان و ایلام بوده است گفت: پیش‌بینی می‌شود شمار زائران ایرانی اربعین حسینی امسال به بیش از دو میلیون نفر برسد.  

وی با بیان اینکه میزبان اصلی کنگره عظیم اربعین، ملت عزیز و دولت عراق هستند گفت: براساس رهنمودهای مراجع عظام و علمای دین، هموطنان ایرانی تنها با هدف مشارکت در فیض میزبانی زائران حسینی به این موضوع ورود کرده‌اند و این همکاری اصلا به معنای دخالت در امور عراق نیست.

وی با تاکید بر اینکه مراسم اربعین حسینی، نهضتی مردمی و فراتر از دولت‌هاست افزود: براساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه با هدف ساماندهی امور، جلوگیر ی از هدر رفت نذورات و ارتقاء سطح خدمت رسانی به زائران تشکیل شده و مسئولیت آن به عهده ستاد بازسازی عتبات عالیات است.

پلارک گفت: هیئات مذهبی که مایل به مشارکت در فیض میزبانی زائران اربعین هستند می‌توانند جهت ثبت‌نام و تشکیل پرونده به دفاتر ستادهای بازسازی عتبات عالیات در استان‌های سراسر کشور مراجعه کنند.

کد مطلب 4054121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها