جهاد دانشگاهی نهادی برای تزکیه نفس و خودسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در دیدار صبح چهارشنبه خود از جهاد دانشگاهی سمنان به میزبانی سالن جلسات این مرکز آموزشی، ضمن بیان اینکه خداوند درقران در سوره شمس ۹ بار سوگند یاد کرده که هر کس درمسیر تزکیه خود قدم بردارد، رستگار می شود، تاکید کرد: جهاد دانشگاههی یک نهاد برای تزکیه نفس و خودسازی است که از این بابت دارای اهمیتی بسزا محسوب می شود.

وی جهاد دانشگاهی را میراث ماندگار امام خمینی(ره) دانست و افزود: تاسیس جهاد دانشگاهی به مثابه کاشتن یک درخت تنومند که اوازه خدمت آن، علاوه بر کشور در منطقه نیز طنین انداز شده محسوب می شود و همگان از این نهاد به عنوان یک کارخانه انسان سازی یاد می کنند چرا که از درون آن خدمات ارزشمند و ماندگاری متبلور می شود.

استاندار سمنان، درباره ویژگی بارز جهاد دانشگاهی، تاکید کرد: جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی و یکی از بازوان قوی نظام اسلامی است لذا سرمایه گذاری در آن، نوعی سرمایه گذاری علمی، پژوهشی فرهنگی ارزشمند است.

خباز درباره اهمیت جهاد دانشگاهی در سطح جامعه، تاکید کرد: جهاد دانشگاهی یک ملت محسوب می شود این نهاد یک مجموعه عادی و معمولی نیست چرا که خدمات آن همه کشور را دربرگرفته است و باید اذعان داشت که هر چقدر در راه بالندگی جهاد قدم بر داریم یک سرمایه گذاری است و همه باید برای اعتلای اهداف جهاد دانشگاهی بکوشند.

وی افزود: برنامه های طراحی شده در جهاد دانشگاهی باید در راستای اهداف توسعه ای استان در بخش صنعت و معدن، کشاورزی وگردشگری جاری شود.

استاندار سمنان، گفت: این استان با تنوع اقلیمی و پتانسیل های زیاد، در کشور کم مانند است و می تواند به یک کریدور گردشگری تبدیل شود در این راه اما جهاد دانشگاهی می تواند برنامه ریزی لازم برای توسعه گردشگری استان را ارائه کند.

خباز افزود:کویر یک نعمت است و نغمت نیست و هنر بهره بردن از این نعمت الهی بسیار مهم است و جهاد دانشگاهی می تواند برنامه ریزی لازم را در خصوص استفاده بهینه از کویر مانند انرژی خورشیدی، گردشگری، رصدخانه و ... تبیین نماید.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز در این دیدار، گفت: جهاد دانشگاهی استان برای قطب سازی بر اساس شناسایی ظرفیت ها، سند توسعه استان را تدوین کرده است که براساس آن، سیاست های استان چیده می شوند در این باره باید گفت اصل و اساس این برنامه ریزی آموزشی و پژوهش خواهد بود.

حسین رهایی بیان کرد: در حوزه پژوهش جهاد دانشگاهی چند ماموریت ملی را دنبال می کند که از جمله آنها مرکز پژوهشکده رویان و مرکز سرطان مبتنی بر فرد، مرکز به نژاد دامی در شهرستان مهدیشهر و مرکز تولیدات گیاهی مقاوم به سرما و بی آبی در شاهرود را می توان نام برد.