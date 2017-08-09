نماینده «گوام» در کنگره آمریکا به تهدید کره شمالی واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مادلین بوردالو» نماینده گوام در کنگره آمریکا، امروز چهارشنبه اطمینان خاطر داد که نیروهای آمریکایی از توانایی دفاع از این جزیره در برابر تهدید هسته ای کره شمالی برخوردار هستند.

گفتنی است در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که کره شمالی را به پرهیز از آتش خشم واشنگتن فراخوانده بود، پیونگ یانگ احتمال حمله موشکی به منطقه ای در مجاورت جزیره گوام را مطرح کرد که میزبان پایگاه هوایی «اندرسن» آمریکا و محل استقرار بمب افکن های راهبردی این کشور است.

در همین راستا، بوردالو گفت: از ترامپ می خواهم اراده رهبری خود را به نمایش گذاشته و در راستای تنش زدایی و ممانعت از پیشرفت برنامه هسته ای کره شمالی، با جامعه بین الملل همکاری کند.

وی ادامه داد: گوام در امنیت باقی می ماند و من به توانمندی نیروهای آمریکایی در دفاع از جزیره و متحدان منطقه ای، اطمینان دارم.

گفتنی است اوج گیری تنش های لفظی میان پیونگ یانگ- واشنگتن نتیجه تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت است که پیش نویس آن را آمریکا ارائه داد. این قطعنامه تحریم های اقتصادی جدیدی را علیه کره شمالی اعمال می کند.