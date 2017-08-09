بررسی راه های ترمیم دندان های پوسیده/استفاده از سرامیک های دندانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا هادی در آستانه برگزاری ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، اظهارداشت: در بازسازی دندان هایی که دچار پوسیدگی شده در مرحله اول ترمیم های مستقیم داخل دهانی انجام و ترمیم توسط مواد همرنگ یا غیر همرنگ با دندان انجام می شود .

وی افزود: در شرایطی که پوسیدگی قبلی دندانی به طور متوسط از ۵۰ درصد نسج دندانی بیشتر شود، ترمیم های مستقیم کیفیت لازم را نخواهد داشت. بنابراین لازم بوده از طریق قالبگیری ترمیم با کیفیتی در خارج دهان بسازیم.

مسئول کارگاه سرامیک در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: ترمیم با کیفیت در کلینیک در دهان بیمار امتحان شده و تنظیمات لازم صورت می گیرد و پس از آن داخل دهان بیمار قرار داده می شود.

هادی افزود: این ترمیم ها باید بتواند با محیط دهان و تغییراتی همچون دما و PH زیاد، جویدن و مصرف غذاهای مختلف هماهنگی داشته و در نهایت بتواند زیبایی لازم را برای بیمار به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در ترمیم هر دندان بیمار ۳ اصل مهم باید رعایت شود، گفت: این ۳ اصل شامل این بوده که از نظر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی استحکام کافی ربرخوردار باشد، از نظر بیولوژیک سازگاری کافی را با محیط دهان داشته باشد و زیبایی را به فرد به ارمغان آورد.

مسئول کارگاه سرامیک در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: مواد و تکنیک های مختلف مورد استفاده هر کدام تا حدودی نقاط قوت و ضعفی دارد همچنین می توانند نیازهای ما را برآورده کنند.

وی عنوان کرد: در گذشته استفاده از روکش با زیرساخت های فلزی دارای استحکام بالا که بر روی آن ماده ای به نام سرامیک قرار می گرفت مرسوم بوده است همچنین هدف از استفاده کردن این سرامیک به طور عمده تامین زیبایی ترمیم بوده است.

هادی بیان کرد: سرامیک ماده ای بوده که به شکل آزمایشگاهی ساخته می شود و این ماده بر روی اسکلت فلزی قرار گرفته و شکل مناسبی را برای ترمیم داخل دهان ایجاد می کند تا زیبایی و کارایی جویدن لازم را برای دندان فراهم کند.

مسئول کارگاه سرامیک در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: زیبایی به وجود آمده توسط این دسته از ترمیم ها خوب بوده ولی عالی نیست به خاطر اینکه در زیر آن ساختار فلزی وجود دارد که می تواند سایه فلزی ایجاد کند و در برخی از موارد در لبه های ترمیم دندان سایه فلزی دیده می شود.

وی اضافه کرد: برای بیمارانی که نیاز به حداکثر تامین زیبایی باشد به سراغ دسته دیگر مواد که روکش های تمام سرامیک گفته می شود می رویم چراکه آنها استحکام بالایی داشته و می توانند جایگزین قسمت فلزی شوند.

هادی گفت: استفاده از ترمیم های تمام سرامیک انواع و اقسام گوناگونی دارند لذا آنچه که برای کار بر روی دندان بیمار حائز اهمیت است این بوده که بدانیم در مرحله اول بیمار شرایط لازم را برای استفاده از این ترمیم ها دارد یا خیر و در مرحله ای دوم باید به این نکته توجه کرد که چه ملاحظاتی باید رعایت شده تا آنچه که برای بیمار می خواهیم بسازیم از کیفیت مناسبی داخل دهان بیمار برخوردار باشد تا ترمیم با زیبایی، عملکرد و طول عمر مناسب داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که سرامیک چیست، گفت: سرامیک ساختاری شبیه به کریستال دارد که موادی به آن اضافه تا استحکام آن افزایش پیدا کند و در عین حال خصوصیات رنگی و نوری یک دندان طبیعی در این ساختار پیاده شود همچنین بر حسب نوع مواد، فیلرهای که به آن اضافه می شود و زیرساخت های اولیه درجات متفاوتی از زیبایی و استحکام را دارد.

مسئول کارگاه سرامیک در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خاطر نشان کرد: یکی از آیتم هایی که در انتخاب ما تاثیر دارد که چه نوع ماده تمام سرامیکی را برای بیمار انتخاب کنیم همچنین ترمیمی که قرار است داخل دهان بیمار قرار بگیرد بستگی به این داشته که اگر هدف اصلی زیبایی ۱۰۰ درصد است در جایی همچون دندان های قسمت جلویی که فشار کمتر بوده یا در قسمت عقب که نیرو حداکثر است و در معرض دید کمتری قرار دارد استفاده می شود.

وی گفت: ترمیم هایی نیز با پایه زیرکونیا ساخته می شود که دارای استحکام بالا بوده و در مواردی که اندیکاسیون آن وجود دارد می تواند جایگزین قسمت فلزی در ترمیم هایی باشد که در خارج از دهان ساخته می شوند و به خاطر داشتن رنگ سفید به رنگ و ساختار دندان طبیعی نزدیک است.

هادی در پایان گفت: در مواردی نیز که حداکثر زیبایی مدنظر باشد با لایه ای از سرامیک دوم پوشش می دهیم همچنین دندان های عقب همچون عقل را که حداکثر استحکام برای ما مطرح بوده کل ترمیم با استفاده از زیرکنیا ها انجام می شود و در نهایت آنچه که سبب موفقیت بلند مدت در درمان می شود انتخاب بیمار مناسب، تکنیک مناسب، دقت و رعایت نکاتی بوده که در حین تراش دندان و قالب گیری و ساخت ماده ای با کیفیت مناسب در لابراتور است تادر نهایت داخل دندان بیمار قرار بگیرد.

ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، از ۲۵ تا ۲۷ مرداد ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.