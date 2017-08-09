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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۶

سردار رحیمی رسما به عنوان رئیس پلیس پایتخت منصوب شد 

سردار رحیمی رسما به عنوان رئیس پلیس پایتخت منصوب شد 

مراسم تودیع و معارفه فرمانده‌هان انتظامی قدیم و جدید تهران بزرگ با حضور فرمانده ناجا و مسئولان عالی رتبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ حاضر شد و از خدمات و شایستگی های سرار ساجدی نیا در طول دوره سکانداری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تجلیل و قدردانی کرد.

در این مراسم مسئولان عالی رتبه بسیاری حضور دارند از جمله  هاشمی استاندار تهران، غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران، زرگر رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، عیسی فرهادی فرماندار تهران و خانواده معظم شهدای پلیس فاتب حضور دارند.

سردار ساجدی نیا که سالها فرماندهی انتظامی پایتخت را عهده دار بود، جای خود را به سردار رحیمی داد.

سردار رحیمی در کارنامه کاری خود، حضور در پلیس راهور ناجا و فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را دارد، اکنون با حکم فرمانده ناجا به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منصوب شد.

کد مطلب 4054137

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