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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۵

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری:

طرح «روستای بدون بیکار»در ۱۵روستای چهارمحال وبختیاری اجرا می شود

طرح «روستای بدون بیکار»در ۱۵روستای چهارمحال وبختیاری اجرا می شود

شهرکرد- مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری گفت: طرح «روستای بدون بیکار» در ۱۵ روستای استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود تقی پور شامگاه سه شنبه در نشست بررسی طرح روستای بدون بیکار با اشاره به اینکه طرح روستای بدون بیکار در ۱۵روستای چهارمحال وبختیاری اجرا می شود، اظهار داشت: این طرح در روستاهای ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح ابتدا بر اساس علایق مردم روستا آموزش های فنی و حرفه ای رایگان داده می شود و افراد جویای کار روستاها از مهارت برخوردار می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری گفت: پس از آموزش های انجام شده، تسهیلات در اختیار افراد جویای کار برای ایجاد شغل قرار داده می شود.

وی اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های کشاورزی، دامداری، پرورش طیور و... است.

کد مطلب 4054141

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