دانشگاه مازندران با کمبود ۳۰۰ استاد مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلاق میرنیا صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به کمبود استاد و هیئت‌علمی در دانشگاه اظهار داشت: سال قبل ۵۵ عضو هیئت‌علمی اعلام نیاز شد و ۴۴۰ نفر در فراخوان شرکت کردند که موفق به جذب ۹ نفر شدیم.

میرنیا با تأکید بر اینکه افراد بی‌سواد و متقلب جذب دانشگاه نخواهند شد، تبادل با دانشگاه‌های هدف را ازجمله رویکردها برشمرد و گفت: بازسازی تمام خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۹۵ از برنامه‌های صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه مازندران، بازسازی دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین برنامه‌های فراروی در سال جاری بیان کرد و گفت: همچنین در راستای مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه شرکت سهامی خاص فرهنگیان به ثبت رسیده است.

وی توسعه کالبدی را مهم‌ترین مانع توسعه کیفی و آموزشی بیان کرد و گفت: دانشگاه در سال‌های قبل از کمبود امکانات کالبدی در رنج بود و اهتمام ویژه به مقوله اخلاق و فرهنگ از رویکردهای موجود است.

وی سیاست تکریم و تعامل فعال با نخبگان عرصه علم و فرهنگ، سیاست توسعه امید و نشاط بین دانشگاهیان را از رویکردها برشمرد و گفت: سال قبل موفق شدیم از طریق روش صرفه‌جویی و کمک از وزارت علوم، سازمان مدیریت و صندوق دانشجویی تمام بدهی‌های گذشته را پرداخت‌ کنیم.

میرنیا مشکل مدیریت منابع را از چالش‌ها برشمرد و گفت: برای رفع این مشکل نسبت به بودجه‌نویسی در دانشگاه اقدام شد و در این راستا نسبت به پرداخت و تسویه بدهی‌های گذشته اقدام شده است.

وی میزان بدهی گذشته را ۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بدهی پرداخت و تسویه شد.

رئیس دانشگاه مازندران، رسیدن به دانشگاه متعادل را ازجمله تلاش‌ها برشمرد و گفت: سال گذشته ۱۸ میلیارد ریال و امسال ۲۰ میلیارد ریال صرف خرید تجهیزات پژوهشی و آموزشی شده است درحالی که سال‌های قبل از آن خرید تجهیزات چندانی انجام‌نشده است.

میرنیا، نظارت بر تشکیل به‌موقع کلاس‌ها و حضور به‌موقع استادان و دانشگاهیان را ازجمله اقدامات برشمرد و گفت: تمامی کلاس‌های این دانشگاه سال تحصیلی جاری روز ۲۵ شهریورماه حتی با یک دانشجو شروع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تمام دانشگاه های استان ستاد خیران فعال شده است، نداشتن ستاد خیران و مشارکت نداشتن در ساخت پروژه های آموزشی را ازجمله مسائل و مشکلات فراروی برشمرد.

وی ارتباط دانشگاه با جامعه به واسطه تفاهمنامه های همکاری را از اقدامات برشمرد و گفت: وضعیت زباله در مازندران افتضاح است و دانشگاه مازندران طبق تفاهمنامه با بنیاد نخبگان قرار شد نسبت به ساخت زباله سوز اقدام کند و در این راستا کمیته پسماند در دانشگاه شکل گرفته است.

میرنیا با بیان اینکه دانشگاه با یکی از دانشگاه های سوئد تفاهمنامه منعقد کرده است گفت: امروز در دنیا به پسماند به عنوان طلای کثیف نگریسته می شود و سعی می کنیم تا مسئله زباله را با رویکرد علمی حل کنیم.

رئیس دانشگاه مازندران پرهیز از مسائل سیاسی را ازجمله رویکردها برشمرد و گفت: دانشگاه در راستای پیگیری اهداف بلند مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور به رویکرد اعتدالگرانه خود ادامه می‌دهد.