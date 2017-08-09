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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۲

دادستان مرکز گلستان خبرداد:

کاهش پرونده های خشونت اجتماعی در گلستان

کاهش پرونده های خشونت اجتماعی در گلستان

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان اظهار کرد: پرونده های خشونت‎های اجتماعی در استان گلستان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام سیدمصطفی حقی صبح چهارشنبه، در چهاردهمین همایش دادستان‎های عمومی و انقلاب مراکز استان‎ها و دادستان‎های نظامی سراسر کشور که در هتل شهاب شهرستان گرگان برگزار شد، با بیان این که ۴۰ درصد پست های تصویب شده در دادسراها خالی است، اظهار کرد: سال ۹۳ حدود ۴۰ هزار و ۵۷۵ پرونده وارد دادسراهای استان گلستان شد.

وی افزود: این رقم در سال ۹۴ به ۳۲ هزار پرونده رسید و در سال ۹۵ هم با کاهش خوبی به ۲۶ هزار پرونده تقلیل پیدا کرد.

وی با بیان این که پرونده های مربوط به سرقت در استان کاهش یافته است، از تشکیل کارگروه ویژه سرقت در استان و شناسایی مال خران خبرداد و گفت: پیشگیری از سرقت شرکت‎های خدمات‎رسان نیز از دیگر برنامه‎های ما در سطح استان است.

حقی از دیگر برنامه های دادستانی را تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از خشونت اجتماعی عنوان کرد که نتیجه آن کاهش پرونده های خشونت‎های اجتماعی از بیش از ۹ هزار فقره به ۸ هزار و ۲۱۰ پرونده بود.

وی هم چنین از کاهش تعداد اجرای حکم از هفت هزار و ۸۹ فقره پرونده در سال ۹۳ به حدود پنج هزار فقره پرونده در سال ۹۵ خبرداد و بیان کرد: پرونده‎های مسن در شورای تحقیق بررسی می شود و به دادیاران جوان تذکرات لازم داده شد تا در این راستا به نحو مطلوب برنامه‎ریزی داشته باشند.

کد مطلب 4054156

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