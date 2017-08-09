به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ توافقنامه مشارکت و سرمایه‎گذاری سه‎جانبه میان یک شرکت ایرانی با زاروبژنفت روسیه و یونیت اینترنشنال ترکیه، در مسکو امضا شد که بر مبنای آن، سه شرکت نسبت به سرمایه‎گذاری مشترک در طرح‎های توسعه‎ای نفت و گاز در داخل یا خارج از کشور اقدام می‎کنند.

در این توافقنامه که با حضور مقامات ارشد شرکت‎های نامبرده و مقامات ارشد دولتی روسیه امضا شد، شرکت اکتشاف و تولید غدیر به عنوان رهبر مشارکت و سهم سرمایه‎گذاری شرکت‎ها به میزان مساوی درنظر گرفته شد.

بر پایه این توافقنامه، افزون بر آنکه امکان سرمایه‎گذاری مشترک برای فعالیت‎های توسعه ای میادین نفتی و گازی در داخل و یا خارج از کشور به پیشنهاد هر یک از اعضای مشارکت فراهم است، طرفین توافق کرده‌اند تمام فعالیت‎های فنی و اقتصادی اجرای طرح‎های توسعه میادین نفتی و گازی را با همکاری سه جانبه و تشکیل تیم‎های راهبری فنی-اقتصادی پیگیری کنند.

این نخستین توافقنامه سه جانبه مشارکت و سرمایه‎گذاری مابین شرکت‎های ایرانی و خارجی به شمار می‎رود. این شرکت ایرانی به عنوان یکی از شرکت‎های صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید، برای مطالعه فاز سوم دارخوین، سپهر، جفیر و میدان گازی کیش، با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.

شرکت زاروبژنفت روسیه شرکت دولتی روسیه است که در زمینه اکتشاف، توسعه و حفاری میادین نفتی و گازی در داخل و خارج از روسیه فعالیت می‎کند. این شرکت در سال‎های گذشته با شرکت‎های بزرگی مانند اکسون موبیل آمریکا، توتال فرانسه، استات اویل نروژ و... در طرح‎های نفتی و گازی مشارکت داشته است و اخیرا به عنوان یکی از شرکت‌های بین‎المللی صاحب صلاحیت برای فعالیت در طرح‎های توسعه میادین نفتی و گازی ایران از طرف شرکت ملی نفت ایران تایید صلاحیت شده است.

شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه هم شرکتی خصوصی است که در زمینه تولید انرژی و برق در ترکیه، ایران و کشورهای اروپایی فعالیت دارد.