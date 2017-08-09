به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ توافقنامه مشارکت و سرمایهگذاری سهجانبه میان یک شرکت ایرانی با زاروبژنفت روسیه و یونیت اینترنشنال ترکیه، در مسکو امضا شد که بر مبنای آن، سه شرکت نسبت به سرمایهگذاری مشترک در طرحهای توسعهای نفت و گاز در داخل یا خارج از کشور اقدام میکنند.
در این توافقنامه که با حضور مقامات ارشد شرکتهای نامبرده و مقامات ارشد دولتی روسیه امضا شد، شرکت اکتشاف و تولید غدیر به عنوان رهبر مشارکت و سهم سرمایهگذاری شرکتها به میزان مساوی درنظر گرفته شد.
بر پایه این توافقنامه، افزون بر آنکه امکان سرمایهگذاری مشترک برای فعالیتهای توسعه ای میادین نفتی و گازی در داخل و یا خارج از کشور به پیشنهاد هر یک از اعضای مشارکت فراهم است، طرفین توافق کردهاند تمام فعالیتهای فنی و اقتصادی اجرای طرحهای توسعه میادین نفتی و گازی را با همکاری سه جانبه و تشکیل تیمهای راهبری فنی-اقتصادی پیگیری کنند.
این نخستین توافقنامه سه جانبه مشارکت و سرمایهگذاری مابین شرکتهای ایرانی و خارجی به شمار میرود. این شرکت ایرانی به عنوان یکی از شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید، برای مطالعه فاز سوم دارخوین، سپهر، جفیر و میدان گازی کیش، با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.
شرکت زاروبژنفت روسیه شرکت دولتی روسیه است که در زمینه اکتشاف، توسعه و حفاری میادین نفتی و گازی در داخل و خارج از روسیه فعالیت میکند. این شرکت در سالهای گذشته با شرکتهای بزرگی مانند اکسون موبیل آمریکا، توتال فرانسه، استات اویل نروژ و... در طرحهای نفتی و گازی مشارکت داشته است و اخیرا به عنوان یکی از شرکتهای بینالمللی صاحب صلاحیت برای فعالیت در طرحهای توسعه میادین نفتی و گازی ایران از طرف شرکت ملی نفت ایران تایید صلاحیت شده است.
شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه هم شرکتی خصوصی است که در زمینه تولید انرژی و برق در ترکیه، ایران و کشورهای اروپایی فعالیت دارد.
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