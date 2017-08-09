مشکلات اعتباری گریبانگیر مهمترین مسیر ارتباطی زائران اربعین

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: جاده ایلام-مهران طی سال های اخیر به واسطه حرکت بزرگ اربعین به عنوان مهمترین مسیر ارتباطی زائران اربعین به شمار می رود، این مسیر به دلیل وجود نقاط حادثه خیز، کم عرض بودن و..طی سال های گذشته باعث ترافیک های چند ساعته زائران می شد و در واقع این جاده جوابگوی این حجم تردد زائر نبود.

طی دو سال گذشته مسئولان تصمیم به چهار بانده شدن محور ایلام-مهران گرفتند که سال گذشته بخشی از مسیر اصلاح شد اما بازهم جوابگوی حجم تردد زائران نبود و باعث ترافیک های سنگین می شد.

امسال پروژه چهار بانده کردن محور ایلام-مهران با جدیت در حال پیگیری است اما مشکلات اعتباری باعث شده پروژه به این زودی ها به بهره برداری کامل نرسد.

سرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: بیش از ۱۷ درصد تصادفات استان ایلام در محور ایلام-مهران ثبت شده است.

وی گفت: بخشی از نقاط حادثه خیز محور ایلام-مهران اصلاح شده اما با توجه تردد میلیونی زائران اربعین نیاز است مشکلات مابقی مسیر حل شود.

۵۰ کیلومتر از مسیر ایلام-مهران چهار بانده شده است

سید کمال الدین میرجعفریان مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مسیر ۱۱۰ کیلومتری ایلام-مهران بیش از ۵۰ کیلومتر چهار بانده شده است.

وی افزود: مابقی مسیر توسط شش پیمانکار در حال چهار بانده شدن است، البته مشکلات اعتباری باعث شده بهره برداری کامل از پروژه به اربعین امسال نرسد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد جدید برای پروژه بسته شده که اگر به پروژه تزریق شود قطعا در اربعین سال ۹۷ شاهد بهره برداری کامل از پروژه خواهیم بود.

۷۵ درصد مسیر ایلام-مهران تا اربعین امسال چهار بانده می شود

شاپور پولادی معاون عمرانی استانداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا اربعین امسال بیش از ۷۵ درصد مسیر ایلام-مهران چهار بانده می شود و کل پروژه تا سال آینده به بهره برداری کامل می رسد.

وی گفت: از نظر مالی و اعتباری مشکلاتی هست ولی سعی شده از راه های مختلف به پروژه اعتبار تزریق شود.

وی افزود: قطعا با تزریق اعتبارات مالی به پروژه تعطیل و متوقف نمی شود.