سرپرست اداره دامپزشکی فیروزکوه دچار مصدومیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه جواد شایان خواه در حین واکسیناسیون هاری یک قلاده سگ، توسط آن سگ گزیده و در اثر این حادثه از ناحیه پا و پشت بازو دچار مصدومیت شدید شد.

طرح واکسیناسیون هاری سگ های دامداری ها چندی است، که توسط اداره دامپزشکی شهرستان فیروزکوه رقم خورده است.

بر اساس این گزارش، وی پس از این حادثه به شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان منتقل شده و تحت درمان بیماری هاری قرار گرفت.

گزارش ها حاکی است، هم اکنون حال وی مساعد است.

گزیده شدن توسط سگ، تجربه ای است که در بسیاری از کارکنان ادارات دامپزشکی وجود دارد.