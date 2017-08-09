جابه جایی بیش از ۴ میلیون کیلوگرم گوشت قرمز از سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان دکتر مهدی حسینی اظهار داشت: سه میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم از مجموع رقم یادشده گوشت گاو و گوساله وکیوم شده(بدون هوا) بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۹۰۴ هزار و۴۰۰ کیلوگرم گوشت منجمد گاو و گوساله، ۱۳۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم لاشه شتر، ۴۱ هزار کیلوگرم گوشت منجمد شتر، چهار هزار و ۶۶۰ کیلوگرم لاشه گوسفند از سیستان و بلوچستان به سایر استانهای کشور ارسال شده است.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تهران، خراسان رضوی، فارس،، گلستان، مازندران و خوزستان از عمده استانهای هدف حمل گوشت های تولیدی استان بوده است.

حسینی افزود: آمار گوشت ارسال شده این مدت از سیستان و بلوچستان تقریبا مشابه سال گذشته بوده است.

وی بیان کرد: به منظور تامین بخشی از گوشت مورد نیاز کشور، این میزان لاشه و گوشت پس از اعمال نظارت های شرعی توسط ناظران شرعی و کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه های استان در شرایط بهداشتی به بازار مصرف حمل شده است.