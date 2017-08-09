  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

جابه جایی بیش از ۴ میلیون کیلوگرم گوشت قرمز از سیستان و بلوچستان

جابه جایی بیش از ۴ میلیون کیلوگرم گوشت قرمز از سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: چهار میلیون و ۲۰۲ هزار و ۷۸۵ کیلوگرم گوشت منجمد و گرم از ابتدای امسال تاکنون از این استان به سایر استان های کشور حمل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان دکتر مهدی حسینی اظهار داشت: سه میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم از مجموع رقم یادشده گوشت گاو و گوساله وکیوم شده(بدون هوا) بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۹۰۴ هزار و۴۰۰ کیلوگرم گوشت منجمد گاو و گوساله، ۱۳۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم لاشه شتر، ۴۱ هزار کیلوگرم گوشت منجمد شتر، چهار هزار و ۶۶۰ کیلوگرم لاشه گوسفند از سیستان و بلوچستان به سایر استانهای کشور ارسال شده است.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تهران، خراسان رضوی، فارس،، گلستان، مازندران و خوزستان از عمده استانهای هدف حمل گوشت های تولیدی استان بوده است.

حسینی افزود: آمار گوشت ارسال شده این مدت از سیستان و بلوچستان تقریبا مشابه سال گذشته بوده است.

وی بیان کرد: به منظور تامین بخشی از گوشت مورد نیاز کشور، این میزان لاشه و گوشت پس از اعمال نظارت های شرعی توسط ناظران شرعی و کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه های استان در شرایط بهداشتی به بازار مصرف حمل شده است.

کد مطلب 4054239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها