از تعبیر جدید هاشمی برای شهر تا بدهی های شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ارائه برنامه محمدعلی نجفی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران، اعضای منتخب مردم در شورای پنجم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به برنامه اعلام شده مطرح کردند.

محمد سالاری منتخب مردم تهران در شورا با اشاره به اینکه مهمترین مقوله در شهرداری ساختار سرمایه انسانی است اظهار داشت: قطعا بدون انگیزه سرمایه انسانی نمی توان اتفاقات خوبی را در شهر رقم زد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه شهردار آینده تهران باشد نحوه تعامل با سایر سازمان ها و نهادها و به ویژه دولت فعلی است.

سالاری خطاب به نجفی یکی از کاندیداهای شهرداری گفت: سوالی که مطرح است این است که آیا شما با شخص رئیس جمهور و کابینه وی در آینده ارتباط خواهید داشت یا خیر؟

وی افزود: قطعا بدون همکاری دولت نمی توان مشکلات را برطرف کرد و انتظار ما این است که شهردار آینده ارتباط نزدیکی با دولت و به خصوص دولت فعلی داشته باشد.

منتخب مردم تهران در شورای شهر خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری بحث نظارت پذیری شهرداران بوده است به طوری که این موضوع خط قرمز شورای شهر است و ما انتظار داریم شهردار آینده نسبت به مصوبات شورا طبق قانون عمل کند.

رسولی دیگر منتخب مردم تهران در شورای شهر در جریان جلسه ادامه داد: سوالی که مطرح می شود این است که آیا در برنامه آقای نجفی توجهی به اقتصاد مدیریت شهری خواهد شد یا خیر؟

وی با بیان اینکه آقای نجفی باید به صراحت اعلام کند که قطعاً از مسیر بهشت به پاستور نخواهند رفت گفت: ایشان باید تاکید کند که به وظایف خود عمل خواهند کرد.

رسولی ادامه داد: متأسفانه ۱۲ سال شهرداری با دولت قهر بوده و هم اینک شاهد ارتباط نزدیکی بین دولت دوازدهم و شورای پنجم خواهیم بود که امیدواریم با انتخاب شهردار آینده این قهرها پایان پذیرد و شهردار تهران به صورت مهمان در جلسات هیئت دولت شرکت کند.

منتخب مردم تهران در شورای شهر افزود: انتظاری که از آقای نجفی داریم این است که به پزشکان خود توصیه کنند که از شهرداری نروند و در شهرداری بمانند.

وی تصریح کرد: ما به عنوان اصلاح طلبان از قالیباف تشکر می کنیم اما قطعا سبک و سیاق او را برای ا داره شهر نمی پسندیم و آن را تغییر خواهیم داد.

علی عطا دیگر منتخب مردم تهران با اشاره به برنامه های ارائه شده توسط نجفی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران تأکید کرد: باید مشخص شود که در حوزه شهرسازی چه برنامه هایی مدنظر آقای نجفی است.

وی خاطرنشان کرد: باید تغییری در حوزه شهرسازی و بحث درآمدهای آن ایجاد شود که این موضوع مورد توجه کاندیداهای شهرداری قرار بگیرد.

فراهانی دیگر منتخب مردم تهران در شورای شهر تهران نیز با اشاره به عدالت در تأمین تسهیلات خدمات شهری گفت: متأسفانه شاهد عدم توزیع خدمات در محلات و مناطق هستیم.

وی افزود: براساس آمار از ۳۷۴ محله ای که در شهر تهران داریم بالغ بر ۱۰۰ محله محروم است که سرانه های هفتگانه شهرداری در آن محلات ناچیز است و براساس آمار نزدیک به دو میلیون نفر در این محلات زندگی می کنند.

فراهانی اظهار داشت: به طور مشخص سوال این است که آقای نجفی چه برنامه ای را برای توزیع خدمات شهری به صورت عادلانه در مناطق و محلات دارد؟

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد بحث آسیب ها از جمله کارتن خوابی، تکدی گری و ... که این موارد در محلات زیاد شده است که باید مشخص شود که شهردار بعدی تهران چه برنامه ای را برای کاهش این آسیب ها دارد.

الویری دیگر منتخب مردم تهران در شورای شهر با اشاره به اینکه متأسفانه فساد در شهرداری تهران نهادینه شده است تأکید کرد: به طور مشخص آقای نجفی اعلام کند که چه برنامه ای را برای مقابله با فساد در شهرداری دارند.

حجت نظری نیز با اشاره به اینکه از شهردار بعدی تهران انتظار می رود توجه ویژه ای را به بحث مناسب سازی معابر جهت تردد معلولان و کم توانان داشته باشد گفت: آقای نجفی در این زمینه باید توضیح دهند که چه برنامه ای را پیش بینی کرده اند.

الهام فخاری دیگر عضو منتخب مردم تهران در شورای شهر تهران با انتقاد از عدم به کارگیری سرمایه های اجتماعی و جوانان در شهرداری تهران گفت: متأسفانه ۱۵ سال بالاجبار این سرمایه ها بیرون گذاشته شد و امیدواریم شهردار بعدی تهران از این سرمایه ها به نحو مطلوب و شایسته استفاده کند.

وی ادامه داد: موضوعی که باید مشخص شود این است که آقای نجفی باید این اطمینان را به ما بدهند که حتماً تغییراتی در شهرداری ایجاد می شود چرا که مردم به خاطر تغییر در رویه به اعضای جدید رأی داده اند.

زهرا سادات نوری دیگر منتخب مردم تهران در شورای شهر با اشاره به مشکلات محیط زیستی در شهر اضافه کرد: حدود ۱۴ سال گذشته این موارد افزایش یافته است و متأسفانه کیفیت زندگی در شهر تهران کاهش پیدا کرده است و سطح زندگی برای شهروندان مطلوب نیست.

وی تأکید کرد: متأسفانه با جاذبه های کاذب در شهر تهران، جمعیت، افزایش یافته و شاهد مهاجرت های بی رویه در شهر بوده ایم که همین امر نیز مشکلاتی را برای شهر به وجود آورده است.

نوری با اشاره به واحدهای خالی از سکنه در شهر تهران اظهار داشت: مسکن های بسیار زیادی در تهران هستند که خالی است و سوالی که مطرح می شود این است که آقای نجفی چه برنامه ای را برای کنترل جمعیت و مهاجرت برای شهر تهران دارد؟

محمد علی خانی در جریان جلسه با اشاره به آمارهای ارائه شده گفت: قاعدتا این آمارها با واقعیت همخوانی ندارد.

وی با اشاره به مسئله حمل و نقل عمومی اظهار داشت: متأسفانه این موضوع در برنامه آقای نجفی مغفول مانده است.

علیخانی ادامه داد: متأسفانه آلودگی هوا و ترافیک داد صدای مردم را درآورده است که امیدواریم شهردار بعدی به این موضوعات توجه کند.

حسن خلیل آبادی دیگر منتخب مردم در شورا افزود: طبق مصوبه مجلس نام شورای شهر تهران باید شورای شهر تهران، ری و شمیرانات باشد و انتظار داریم شهردار آینده به تمامی مناطق تهران توجه داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: تعامل خوبی فیمابین شورا و شهرداری به وجود بیاید چرا که مردم انتظار ویژه ای را از این دوره شهرداری دارند و چشم امید به آن دوخته اند.

خلیل آبادی تصریح کرد: رفتن از مسیر بهشت به پاستور مانعی ندارد اگر با رأی و اعتماد مردم باشد اما رفتن از این مسیر را رانت خواری درست نیست.

محسن هاشمی دیگر عضو منتخب مردم در شورای شهر تهران نیز ضمن تأکید بر برنامه ارائه شده از سوی آقای نجفی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران افزود: متأسفانه تهران همانند شهری سیاه چاله شده است و وضعیت خوبی را برای حضور گردشگران ندارد.

وی افزود: در دوره بعدی مدیریت شهری توجه ویژه ای به بحث جهانی سازی شهر تهران شود و شرایط لازم برای حضور گردشگران و بخش های مختلف از جمله ترانزیت و هتل های مناسب فراهم شود.

زهرا نژاد بهرام نیز در ادامه جلسه با اشاره به مصاحبه اخیر قالیباف شهردار تهران گفت: در روزهای گذشته شهردار تهران اعلام کرده است که در بخش آلودگی هوا با کم کاری دولت مواجه بوده است.

وی تصریح کرد: سوالی که مطرح می شود این است که آیا آقای نجفی این موضوع را قبول دارند یا خیر؟ و اگر قبول ندارند چه برنامه ای را برای رفع آلودگی در شهر تهران خواهند داشت.

میرلوحی دیگر عضو منتخب شورای شهر تهران با اشاره به موضوع منابع پایدار و ناپایدار شهری خاطرنشان کرد: باید این موضوعات به طور مشخص اعلام شود ضمن اینکه هزینه های پروژه ها به طور خاص اعلام شود.

وی گفت: متأسفانه در بخشی از پروژه ها مناقصات برگزار نمی شود و نسبت به واگذاری ها انتقاداتی وجود دارد و بهایی به بخش خصوصی داده نمی شود.

وی اظهار امیدواری کرد شهردار بعدی تهران توجه ویژه ای را به تقویت و ساماندهی بخش خصوصی داشته باشد.