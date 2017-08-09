به گزارش خبرنگار مهر، استاندار تهران در جلسه تودیع و معارفه رییس پلیس پایتخت گفت: خدا را شاکرم که توفیق شد در جمع زحمت کشان نظم و امنیت تهران بزرگ باشم. نگاهی کوتاهی به گذشته پلیس در تمام دنیا نشان می دهد که پلیس رویکرد اجتماعی را در پیش گرفته است نقش اول را هر کجا به مردم دادیم پیروز میدان بودیم.

وی با اشاره به جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران گفت: اعتماد امام به مردم باعث پیروزی ملت ایران شد. هر جا به مردم اعتماد کردیم برگ برنده داشتیم و موفقیت مان تضمین شده بود.

استاندار تهران ادامه داد: در همه بخش های اقتصادی و اجتماعی باید در مسیر مردم گام برداریم در حالی که نقش مردم همیشه پر رنگ است پر رنگ است و نظام ایران نظام مردمی است.

وی گفت: از سال ۹۰ تا کنون که سکاندار استانداری تهران هستم همیشه گفته ام که تعامل، اتحاد و هماهنگی باعث پیشرفت در فعالیت ها و خدمت ها میشود. خدمت به مردم یک توفیق الهی است. در این ۴ سال با همین شعار در شورای تامین استان تهران هیچ اختلافی خدا را شکر نداشتیم.

هاشمی ادامه داد: برخورد فیزیکی به هیچ وجه در تهران نداشتیم این همه تجمعات در تهران هیچ کدام به مشکل نخورده است. کدام نشست و جلسه و تجمع صنفی به زد و خورد کشیده شده است؟ روز به روز به این تجمعات اضافه می شود اما خدا را شکر همه تجمعات با کمترین ضد و خورد به پایان می رسد.

هاشمی تاکید کرد: خوشحالیم که با همدلی و همفکری و در سال اقتصاد مقاومتی ۱۵ دستگاه تهران رتبه اول را کسب کردند که ناجا هم یکی از این دستگاه ها بود. هر سال در تهران بین ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم ولی یک ریال از این درآمد خرج تهران نمی شود.

وی خاظرنشان کرد: در اوایل دهه ۷۰ مصوبه شورای عالی داشتیم تعداد کلانتری ها و سرکلانتری ها چقدر باشد. هنوز با ۶۰ درصد سقف تعیین شده نرسیده ایم خیلی هم با وزیر کشور صحبت کردیم انتظار داریم تهران تقویت شود. فرماندهی غرب و شرق تهران با حد اقل امکانات راه اندازی شده اند.

استاندار تهران گفت تنها کاری که در تهران انجام شد هویت شناسی تهران در قوه مجریه و قضایه بود که این مهم در سفرهای استانی روسای قوه مجریه و قضاییه شناسانده شدند. با سفرهایی که در سطح استان های تهران انجام شد باعث شدند بخش قابل توجهی از امکانات را تخصیص بدهند که جا دارد از رییس جمهور منتخب و ایت الله املی لاریجانی تشکر کنم.

وی گفت: در بحث انتخابات ریاست جمهوری همه ریزه کاری ها دست ناجا بود خوشبختانه هیچ اتفاقی هم رخ نداد. راهپیمانی ۲۲ بهمن و مراسم تشییع ایت الله رفسنجانی خود سردار ساجدی نیا دخالت کرده و شعارهای مخالف را به شعارهای وحدت آفرین تبدیل کردند.

وی با تشکر از زحمات پلیس برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه گفت نبود امکانات هیچ وقت باعث نشد که در مجموعه پلیس کاری انجام نشود.