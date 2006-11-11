همسایگان افغانستان تلاش بیشتری در مبارزه با تروریسم صورت دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دالما که هم اکنون برای دیدار با مقام های افغان در کابل به سر می برد، گفت: درباره ضرورت برگزاری کنفرانسی بین المللی درباره افغانستان به هدف بررسی و تلاش برای حل مشکلات کنونی این کشور مانند مواد مخدر، تروریسم و مسئله بازسازی با مقام های افغان بحث و تبادل نظر کرده ام.

برپایه این گزارش، وی در اشاره به کشور پاکستان که متهم به پناه دادن به عناصر طالبان است، افزود: کشورهای همسایه افغانستان نیز باید اقدام بیشتری" برای مقابله با این مشکلات افغانستان صورت دهند.

دالما گفت: " کشورهای کمک کننده، کشورهای دارای نیروی نظامی در افغانستان، نهادهای بین المللی و افغانی و همسایگان این کشور" به این اجلاس دعوت خواهند شد.

وزیر خارجه ایتالیا ایده برگزاری اجلاس یاد شده را پنجشنبه گذشته به طور علنی مطرح کرد که با استقبال افغانستان روبرو شد و وزیر خارجه این کشور گفت: ما از این اجلاس استقبال می کنیم و جامعه بین المللی حضوری طولانی مدت در افغانستان دارد و ضروریست تا مبارزه مسلحانه ما با تروریسم با تلاش در زمینه مالی و بازسازی افغانستان همزمان باشد.

وی با اشاره احراز نتایج مثبتی در افغانستان در عین حال گفت: افزایش تولید مواد مخدر و نبود امنیت در برخی مناطق و افزایش قربانیان حتی در بین غیرنظامی های این کشور نگرانی زیادی را ایجاد می کند.