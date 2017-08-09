جشنواره گردشگری «هامین» در سراوان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، معاون گردشگری استان اظهار داشت: «هامین» به معنای فصل برداشت خرما در منطقه بلوچستان است که مردم این منطقه چند ماه را در نخلستان‌ها برای تولید خرمایی مرغوب صرف می‌کنند.

مجتبی میرحسینی افزود: گردافشانی، آرایش نخیلات و برداشت محصول مراحلی هستند که از اسفند ماه آغاز و تا شهریور به طول می‌انجامند و در طی این مدت کشاورز چندین بار مجبور به بالا رفتن از درخت خرما می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر موضوعات خاص کشاورزی بحث های مهم اجتماعی و فرهنگی در این آیین در منطقه بلوچستان وجود دارد که با توجه به سختی کار، همکاری، همدلی، مشارکت و تعاون مردم با یکدیگر را به نمایش می گذارد.

وی گفت: «هامین» را می‌توان با فصل برنج کاری در شمال کشور مقایسه کرد که با زندگی مردم عجین شده است و بسیاری از مردم بلوچستان خاطرات زیادی از فصل هامین دارند.

معاون گردشگری استان با اشاره به اهمیت معرفی آداب و رسوم وآئین های روستایی و زنده نگه داشتن سنت های قدیمی در افزایش تولید و اشتغال بیان کرد: هدف مهم دیگر از برگزاری این جشنواره افزایش شهرت استان، ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین کشاورزان و مردم منطقه و توجه به ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی روستاها، مهاجرت معکوس، معرفی غذاهای محلی و سنتی و تولیدات روستا، معرفی پوشش های بومی و محلی و نیز معرفی ظرفیتها، توانمندیها و الگوهای موفق تولید و کارآفرینی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان می باشد.

میرحسینی خاطرنشان کرد : جشنواره گردشگری هامین با اجرای برنامه های متنوع در تاریخ ۲۴مردادماه ۹۶در سراوان برگزار می شود.