به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در دیدار اعضای شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان با وی، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: امیدوارم این قشر زحمتکش در عمل به وظیفه حرفه ای خود موفق باشند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: نظام جمهوری اسلامی باید عاری از هرگونه فساد و کجی در هر زمینه ای و تبلور نظام اسلامی باشد.

اژه ای ادامه داد: امروز چند چیز هست که می تواند آسیب جدی به ما بزند و باید تلاش کنیم این موارد پیش نیاید. نخست کارآمدی نظام است؛ اگر تلقی شود که نظام کارآمد نیست و نمی تواند مشکلات را حل کند، ممکن است بزرگ ترین ضربه را بخوریم. نکته دوم اعتماد مردم به نظام است. اگر به هر دلیلی با تلاش دشمن یا نقص در کار ما، اعتماد مردم کم شود، ضربه می خوریم و باید تلاش کنیم اعتماد مردم روز به روز بیشتر شود.

وی افزود: نکته بعد مردمی بودن نظام است. بسیاری از مسایل از ابتدا تا به امروز بر همین پایه حل شده است. اگر این بعد کم رنگ شود به ویژه طرفداری نظام از قشر محروم، با مشکل مواجه می شویم. ما معتقدیم اسلام ناب می تواند سعادت بشر را فراهم کند. این ماییم که باید به اسلام ناب عمل کنیم و به منصه ظهور برسانیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اسلام ناب ارزش بسیاری برای حقوق انسان ها ارزش قایل است و بر حق الناس بسیار تاکید می کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه آموزه های اسلام بر ارزش و حقوق انسانی و سلامت جامعه تاکید بسیار دارد گفت: ما مسولان هستیم که باید این اسلام را به منصه ظهور برسانیم. از جمله ویژگی های بسیج و بسیجی اثرگذاری بر محیط است نه اثرپذیری. بسیج هر جا هست باید اثرگذار باشد. بسیج پیشتاز است نه تابع است. پیشتازی بسیج فقط در جبهه و رفتن روی مین نیست. کسی روی مین می رود که خطرپذیر است و به غیر از انجام وظیفه دنبال چیزی نیست و توقعی هم ندارد.

وی گفت: بسیج پیشرو است. دیگر اینکه بسیج و بسیجی به کمیت و امکانات نگاه نمی کند. در طول این ۴۰ سال بسیار دیدیم هر جا امکانات و زرق و برقی نیست، بسیج حضور دارد. بسیج باید بیشتر از این بروز و ظهور داشته باشد. مسئله خیلی زیاد است و اگر بخواهیم در همه مسایل هم عرض وارد شویم، شاید امکان پایان رساندن آنها نباشد. باید اولویت بندی کنیم. امروز کارهای بسیج حقوقدانان بروز و ظهور پیدا نکرده است. چند نفر از کارهای بسیج حقوقدانان خبر دارند. باید در امور اولویت بندی کنیم و بروز و ظهور هم داشته باشیم.

محسنی اژه ای به استفاده از ظرفیت ها اشاره کرد و گفت: هم این جمله را قبول دارند اما مهم این است ظرفیت ها را استخراج کنیم و روش استفاده از آن را هم بدانیم. مهم این است که بدانیم چه ظرفیت هایی برای نیروهای ارزشی، ولایی و طرفدار مردم وجود دارد . ما هنوز نتوانستیم همه افراد هم جهت را شناسایی کنیم.

وی افزود:اگر ما در نظام جمهوری اسلامی یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر و صحیح العمل داشته باشیم برای تداوم نظام و جلوگیری از کژی ها فوق العاده می تواند موثر باشد. آیا قوه قضاییه اینگونه است؟ قطعا به طور کامل نیست و حتما اشکالاتی وجود دارد اما باید ببینیم چطور می شود کمبودها را برطرف کرد.

محسنی اژه ای گفت:یکی از موضوعات که مردم نالان هستند؛ تاخیر در رسیدگی هاست. شما کمک کنید تا بفهمیم مشکل از کجاست و حد مقبول دادرسی چقدر است.

وی افزود: مسئله دیگر که موجب طولانی شدن پرونده ها شده و گاهی به اعتماد مردم هم خدشه می زند، مسئله کارشناسی است. از شما تقاضا دارم وارد شوید و بررسی کنید و به ما راهکار بدهید.

هزینه کارشناسی ها طوری است که بسیاری از دستگاه های دولتی و مردم نمی توانند هزینه کارشناسی را واریز کنند و صرف نظر می کنند. بحث دیگر اختلاف فاحش بین کارشناسی ها در یک مسئله ساده مثل ساختمان است و خیلی چیز پیچیده و مبهمی نیست.

وی افزود: در برخی پرونده های جاری، تعدادی کارشناس یک ساختمان را ۶۰۰ میلیارد و یک عده دیگر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد کارشناسی کردند.

اژه ای اظهار داشت: در همین پرونده نفتی برای یک ملک در غرب تهران سه بار در یک هفته کارشناسی انجام شد؛آن هم کارشناس های معروف. یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک مرتبه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد و یک مرتبه نیز هشت هزار میلیارد کارشناسی کردند. یک اتوبوس در اتوبان تهران-قم آتش می گیرد و۴۰ نفر جزغاله می شوند. ۲۲ بار کارشناشی می شود و هر کدام هم چیزی می گویند.

وی افرود: آیا می خواهیم همه مشکلات را با مجازات و تشدید مجازات حل کنیم؟ برخی می گویند مجازات را تشدید کردید اما هنوز جرم هست. در بحث مواد مخدر، قوانینی از سالیان قبل داشتیم و خیلی وقت ها تشدید شده و الان می خواهند تخفیف بدهند. می گویند اعدام جواب نداد و فلان مشکلات را هم دارد. باید ببینیم هدف ما از اعدام چه بوده؟ آیا کارهایی که باید در بحث مواد مخدر انجام می شده انجام شده است؟ من نمی خواهم از اعدام طرفداری کنم. آیا همه کارها را رها کردیم و همه نتیحه را از اعدام می خواستیم و حالا می خواهیم نباشد؟

وی افزود: حتی اگر اعدام در بحث مواد مخدر هم کم شود غربی ها نمی گویند کار خوبی کردید. مسئله دیگر این است که اعدام را بر نداریم و دو سال دیگر بگوییم وضعیت بدتر شده است. اگر اعدام را کم می کنند حداقل یک مجازاتی را جایگزین کنند که نقش بهتر از اعدام را داشته باشد و اثر منفی اعدام را نداشته باشد و باید روی این مطالعه شود.