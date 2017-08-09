۹۶ درصد واحدهای صنعتی استان زیر ۵۰ نفر واز صنایع کوچک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: ۷۴ درصد سهم اشتغال و ۵۵ درصد سهم سرمایه گذاری صنعت استان متعلق به صنایع کوچک است.

بنام تصریح کرد: صنایع کوچک اهمیت بالایی در توسعه کشور و استان دارد.

بنام با بیان اینکه روز ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک است، عنوان کرد: هدف از نامگذاری این روز جلب حمایت عموم، جلب سرمایه گذاری، بهبود همکاری بین دستگاهی، تجلیل از کارآفرینان و جلب حمایت مدیران استان است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: توجه و استفاده از صنایع کوچک به توزیع عادلانه ثروت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز کمک می کند.

وی افزود: در صنایع کوچک می توان از ظرفیت های استانی و تقویت مشاغل داخل استانی استفاده کرد.

بنام اظهار کرد: از ۱۴ تا ۲۱ مرداد برنامه های مختلفی از جمله همایش ملی تجلیل از کارآفرینان و فعالان صنایع کوچک در تهران، افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه در استان پیش بینی شده است.

بنام از راه اندازی مجدد ۴ واحد صنعتی کوچک درشهرک هاو نواحی صنعتی در پنج ماهه اخیر خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: ۵ واحد صنعتی با ۷۷ نفر اشتغال و ۸۶ میلیارد ریال در ۵ ماهه اخیر به بهره برداری رسیده است.

بنام با اشاره به روز خبرنگار و شهادت (شهید صارمی) تصریح کرد: خبرنگاران نقش مهمی در توسعه استان دارند.