۹۶ درصد واحدهای صنعتی استان زیر ۵۰ نفر واز صنایع کوچک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: ۷۴ درصد سهم اشتغال و ۵۵ درصد سهم سرمایه گذاری صنعت استان متعلق به صنایع کوچک است.
بنام تصریح کرد: صنایع کوچک اهمیت بالایی در توسعه کشور و استان دارد.
بنام با بیان اینکه روز ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک است، عنوان کرد: هدف از نامگذاری این روز جلب حمایت عموم، جلب سرمایه گذاری، بهبود همکاری بین دستگاهی، تجلیل از کارآفرینان و جلب حمایت مدیران استان است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: توجه و استفاده از صنایع کوچک به توزیع عادلانه ثروت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز کمک می کند.
وی افزود: در صنایع کوچک می توان از ظرفیت های استانی و تقویت مشاغل داخل استانی استفاده کرد.
بنام اظهار کرد: از ۱۴ تا ۲۱ مرداد برنامه های مختلفی از جمله همایش ملی تجلیل از کارآفرینان و فعالان صنایع کوچک در تهران، افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه در استان پیش بینی شده است.
بنام از راه اندازی مجدد ۴ واحد صنعتی کوچک درشهرک هاو نواحی صنعتی در پنج ماهه اخیر خبر داد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: ۵ واحد صنعتی با ۷۷ نفر اشتغال و ۸۶ میلیارد ریال در ۵ ماهه اخیر به بهره برداری رسیده است.
بنام با اشاره به روز خبرنگار و شهادت (شهید صارمی) تصریح کرد: خبرنگاران نقش مهمی در توسعه استان دارند.
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