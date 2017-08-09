به گزارش خبرنگار مهر، قم طی آخر هفته جاری میزبان رقابت‌های ووشو قهرمانی کشور در چهار رده سنی مختلف کمیته خواچوان خواهد بود و فدراسیون ووشو میزبانی این دوره از مسابقات را به قم سپرده است.

این رقابت‌ها در ۴ رده سنی مختلف کمیته خواچوان برگزار می‌شود و شرکت کنندگانی از استان‌های مختلف کشور در این رقابت‌ها به میدان می‌روند در حالی که حدود ۲۰ ووشوکار دختر قمی نیز در این مسابقات حاضر هستند.

پریسا حیدری و خدیجه رضایی ۲ ووشوکار برجسته بخش بانوان ووشوی قم در این مسابقات به میدان می‌روند در حالی که این ووشوکاران خوشنام قمی مسئولیت هدایت فنی سایر ووشوکاران دختر قم در این مسابقات را بر عهده دارند.

این رقابت‌ها در خانه ووشو ورزشگاه شهدای جوادالائمه و از ساعت ۸ صبح الی ۲۲ شب پیگیری و برگزار خواهد شد در حالی که مراسم وزن کشی این مسابقات امروز به انجام می‌رسد و مسابقات روز پنج شنبه انجام می‌شود.

این در حالی است که پیش از این ترکیب مسابقات سبک لو هان چوآن ووشوی بانوان کشور در خانه ووشوی استان قم برگزار شد و تیم ووشوی بانوان قم در این مسابقات به مقام نخست دست پیدا کرد.

هیئت ووشوی استان قم اعلام کرده است سیاست میزبانی از رویدادهای متعدد ورزشی این رشته را به منظور کاهش هزینه‌های حضور ووشوکاران قمی در مسابقات قهرمانی کشور و افزایش شانس کسب مدال در این رقابت‌های رسمی در دستور کار قرار داده است.