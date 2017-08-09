احتمال پیش بینی اعتبار برای استقلال و پرسپولیس در بودجه ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل بدهی مالیاتی باشگاه‌های ورزشی استقلال، تراکتورسازی، نفت تهران و پرسپولیس به منظور حضور در لیگ قهرمانان آسیا، گفت: بر این اساس جلسه مشترکی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رییس فدراسیون فوتبال و مدیران عامل باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برگزار شد.

نماینده مردم، آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی ماه‌های گذشته بر اساس مهلت ارائه شده سررسید مالیاتی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدت ۶ ماه به تعویق افتاده بود، اظهار کرد: هم اکنون یک ماه به اتمام مهلت ارائه شده باقی مانده است اما خوشبختانه با موافقت مسئولان مقرر شد مجددا ۶ ماه دیگر به دو باشگاه ورزشی مهلت داده شود تا بتوان در آینده‌ای نزدیک مشکل آنها را رفع کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر بدهی مالیاتی باشگاه‌ پرسپولیس ۱۴۵ میلیاردتومان و بدهی مالیاتی باشگاه‌ استقلال ۱۳۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: البته نباید از یاد برد که ۵۰ درصد مبلغ بدهی مالیاتی باشگاه‌های مذکور جریمه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با حسن نیت از قوانین موجود استفاده کرد تا باشگاه‌های ورزشی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا با مشکل مواجه نشوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بنابراین با توجه به فرصت در نظر گرفته شده برای رفع مشکل بدهی مالیاتی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در آینده طرحی از سوی مجلس ارائه خواهد شد یا در بودجه سال ۹۷ اعتباری در نظر گرفته شود تا با کمک دولت بدهی باشگاه‌ها رفع شود.

رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولان باشگاه‌های تراکتورسازی و نفت تهران در جلسه یاد شده حضور نداشتند اما امکان بخشودگی جرایم مالیاتی‌شان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد، به خانه ملت خاطرنشان کرد: در این بین باید اذعان کرد که نفت تهران هم اکنون وضعیت خوبی ندارد اما تراکتورسازی اقدامات منسجم خوبی را انجام داده است.