با هماهنگی رئیس جمهور نامزدی شهرداری را پذیرفتم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پس از استماع پرسش های منتخبان پنجم با بیان اینکه قبل از تدوین برنامه هایم برای شهرداری هماهنگی لازم با روحانی را انجام داده ام را گفت: مشورت های لازم در این خصوص انجام شده و با دولت در این رابطه هماهنگم.

وی در خصوص نظارت پذیری از شورا اظهار داشت: به نظارت پذیری هر مدیری در هر مکانی اعتقاد دارم و اصلی ترین وظیفه شورا را نظارت می دانم.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه وقتی دسترسی اطلاعات را برای شهروندان آزاد و آسان کنیم این خود یک نوع نظارت پذیری است.

نجفی ادامه داد: در صورتی که شهردار تهران شوم با فن آوری شهرداری رایزنی کرده تا پس از انتخاب، ظرف دو ماه آینده تمامی قراردادهای بالای یک میلیون تومان در سایت شهرداری قرار گرفته و همه به آن دسترسی داشته باشند. هر مناقصه و مزایده ای در سایت گذاشته خواهد شد و این اتفاق به نظرم بخش اصلی نظارت بر شهرداری را حل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حتی اعضای کنونی شورا نیز نمی دانند در برخی از پروژه ها چه اتفاقاتی افتاده، در حالی که با این رویکرد تازه همه از جزئیات پروژه آگاه می شوند گفت: ما قرار نیست تنها به شهرداری تهران ۴ ساله نگاه کنیم بلکه نگاه ما باید یک نگاه آینده نگر باشد و برای شهر باقیات صالحات بگذاریم. وقتی این شفاف سازی را بنیان بگذاریم و این موضوع فرآیند شود دیگر هر کسی که بیاید نمی تواند آن را تغییر دهد زیرا مردم به مطالبه مردم تبدیل می شود.

کاندیدای شهرداری تهران با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از ظرفیت های خالی برای درآمد شهر تهران هستیم اظهار داشت: نباید از روش های سهل الوصول مثل فروش تراکم مازاد، تغییر کاربری و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ کسب درآمد کنیم بلکه باید به دنبال راه های درآمد سالم باشیم.

وی افزود: برخی معتقدند تهران گران اداره می شود و هزینه برخی پروژه ها می تواند کمتر از هزینه های صرف شده باشد. وقتی قراردادهای میلیاردی روی سایت قرار بگیرد آن زمان خود پیمانکاران اطلاع می دهند که مثلاً این پروژه ۲۰ میلیاردی را می توان با ۵ میلیارد به سرانجام رساند.

نجفی با تأکید بر اینکه در صورتی که به عنوان شهردار تهران انتخاب شود چهار سال آینده آخرین دوران حضور او در مدیریت کشور است گفت: البته پیش از این نیز این تصمیم را گرفته بودم اما محقق نشد.

کاندیدای شهرداری تهران در ادامه با اشاره به پذیرش نظارت دقیق از سوی اعضای شورا خاطرنشان کرد: وقتی ما بازرس مخفی را برای نظارت بر شهرداری مطرح می کنیم حتماً از نظارت سخت گیرانه ۲۱ عضو استقبال می کنیم.

وی گفت: تمام کسانی که مرا می شناسند و از فعالیت ۳۷-۳۹ ساله مدیریت من اطلاع دارند می دانند هرگز از نظارت مالی فرار نکرده و به دنبال زد و بندهای مالی نیستم.

نجفی در خصوص درآمدهای پایدار شهری افزود: لایحه ای برای کسب درآمدهای پایدار تدوین شد اما کنار گذاشته شد. در حوزه بافت فرسوده نیز ما نیازمند این هستیم که دولت به همکاری ما بیاید.

کاندیدای شهرداری تهران با اشاره به لزوم تقویت همکاری دولت و شهرداری گفت: وزیر راه و کشور و همه قول همکاری داده اند. حتی وزیر کشور به شوخی گفت یک دسته کاغذ سفید امضا در اختیار شهرداری برای هماهنگی با وزارت کشور خواهند داد که ما آن را جدی گرفتیم.

وی برنامه پنج ساله دوم شهرداری را برنامه کارآمد ندانست و تصریح کرد: می توان تا پایان سال ۹۷ این برنامه را اجرایی کرد و پس از آن به فکر یک برنامه سوم سه ساله بود.

نجفی به برخی از درآمدهای شهرداری که به حساب های شهرداری واریز نمی شود اشاره کرد و اظهار داشت: همین منابع می توانند به عنوان منابع پایدار مطرح باشند. اطلاعاتی به ما رسیده که به طور مثال یک پروژه که ۲۲۰ میلیون تومان برای شهرداری درآمد دارد به پیمانکار گفته می شود یک سوم را به حساب شهرداری و دو سوم را در وجه حامل چک بدهد. این پول ها باید تماماً به خزانه شهرداری واریز شود و حتی برخی از شهرداران درآمد نقدی را در حساب منطقه نگه می دارند و درآمدهای غیرنقد را حواله سازمان املاک می کنند.

کاندیدای شهرداری تهران با اشاره به فسادپذیر بودن شهرداری خاطرنشان کرد: برای برخورد با این فسادها از دستگاه قضایی اختیارات ویژه می خواهیم که برای مبارزه با فساد به کمک ما بیایند زیرا اگر پرونده بزرگ فسادی مشخص شود رسیدگی به آن طی چندین سال طول خواهد کشید.

وی ضعف برنامه های خود را در حوزه افراد کم توان پذیرفت و اعلام کرد: بسیاری از فضاهای شهری مناسب افراد کم توان جسمی نیست مثل ایستگاه مترو که هاشمی گفت ۸۰ ایستگاه مترو دارای آسانسور ویژه معلولان است.

نجفی کمرنگ بودن برنامه های خود در حوزه حمل و نقل عمومی را نیز پذیرفت و گفت: خوشبختانه طرح های پشتیبانی خوبی در این حوزه وجود دارد و به زودی هزار واگن به متروی تهران وارد می شود.

کاندیدای شهرداری تهران افزود: بخشی از ترافیک تهران را بدون هزینه های سنگین و اصلاح هندسی معابر می توان حل کرد. همچنین با توسعه فرهنگ ترافیک نیز بر کاهش بار ترافیکی تأثیرگذار باشیم.

وی در خصوص اینکه چرا اعلام کرده فردی سیاسی نخواهد بود تصریح کرد: من فردی سیاسی هستم و این برنامه ای که در حال حاضر ارائه شد تحلیلی است که از همان تفکر سیاسی برآمده است. اما معتقدم وقتی به عنوان شهردار انتخاب شدم در اجرای برنامه های شهرداری نباید تفکر سیاسی و کار سیاسی انجام دهم اما این موضوع را برای اعضای شورا بد نمی دانم.

نجفی در خصوص عملکرد گذشته مدیران شهری گفت: این مدیریت را یک مدیریت آمرانه می دانستم و معتقدم افراد تحمیلی بر آن زیاد هستند اما من هیچ فردی که سابقه و دانش شهری نداشته باشد انتخاب نخواهم کرد.

کاندیدای شهرداری تهران، شهر تهران را شهر انسان محور ندانست و اظهار داشت: پیاده روهای ما مناسب عابران پیاده نیست و نمی توان نیم ساعت پیاده روی کرد و به مانعی برخورد نکرد تا از پیاده به خیابان نرویم.