به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محبی در خصوص تحصیل زندانیان گفت: ما در زندان های تهران شش مدرسه داریم که ۱۹۰۰ دانش آموز در حال تحصیل هستند.

وی افزود: سه دانشگاه علمی کاربردی هم وجود دارد که ۴۸۰ نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی در ۱۵ رشته در حال تحصیل هستند. با دانشگاه پیام نور هم تفاهم نامه ای داریم که ۲۴ نفر در مقطع ارشد و یک نفر در مقطع دکترا در حال تحصیل هستند.

وی افزود: مهر ماه سال ۹۵ هزار نفر بی سواد در زندان داشتیم که همه باسواد شدند البته ۱۴۰ نفر باقی مانده هم از این تعداد در حال آموزش اند.

وی افزود: در یکسال گذشته بیش از شش هزار نفر تحت آموزش پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند.

مدیر کل زندان های استان تهران با اشاره به آموزش قران در زندان ها گفت: در زندان ها یکی از بحث هایی که دنبال می شود آموزش قران است که برای هشت هزار نفر در حفظ، مفاهیم، تفسیر و روخوانی و اذان و ترتیل شرکت کردند.

وی افزود: در مجموعه زندان ها ۸۰ نفر روحانی با ما همکاری دارند که این تعداد علاوه بر اجرای نماز جماعت کلاس های قرانی و اخلاق و مسایل مربوط با مشکلات زندانی ها را حل می کنند.

وی تاکید کرد: در مجموعه استان تهران ۸۸۳ مددجو داریم که در حال حفط قران هستند که هفت نفر حافظ کل قران هستند.

وی اضافه کرد: در طول سال روزنامه و مجلات در اختیار مددجویان قرار می گیرد. در زندان تلویزیون هم هست.

محبی گفت: در تهران ۵ زندان داریم که تاکنون دو زندان را کامل کردیم و دوتا از انها هم تقریبا پیشرفت نود درصدی دارد ولی به لحاظ کسری بودجه نیمه اماده قرار گرفته است.



وی افزود: جمعیت کیفری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ یک و سی و پنج درصد کاهش داشته و از اول سال تا حالا هم یک و شصت و هفت کاهش داشتیم.

وی درباره بحث اشتغال در زندان ها گفت: در زندان های ما در البرز در رجایی شهر و غزل الحصار و تهران هفت درصد از زندانیان مشغول به کار در کارگاه های نجاری و غیره هستند. از اول سال ما مصر هستیم که بتوانیم این هفت درصد را افزایش و زندانیان بیشتری را در طی کردن حبس به اشتغال برسانیم.

وی افزود: پزشک های عمومی ما هر ساله با رشد بوده است. ۲۴۸ هزار نفر ویزیت عمومی شدند و ۸۱۳۱ روانشناسی و بیش از ۶۴ هزارنفر ویزیت تخصصی و ۶ هزار غیر اورژانسی و ده هزار و ۸۰۸ مورد مجموع است که آمار فوتی ها در زندان در سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین ۱۶۹ مورد اقدامات بهداشت و درمانی مان است.

وی افزود: با توجه به اینکه یگان حفاظت در سازمان زندان ها داریم ولی با همین تعداد نیرو و کمبود امکانات با تلاش کارکنان زندان ها هم ورود مواد کاهش و هم کشفیات افزایش یافته است و تمام تلاشمان این است که از ورود اشیای ممنوعه به زندان جلوگیری شود. نه تنها دستگاه های بادی اسنکر را افزایش ندادیم بلکه انهایی هم که معیوب شدند را نتوانستیم درست کنیم. الان سه دستگاه بادی اسکنر داریم.

وی درباره اظهارات متهمان فساد نفتی که شکایت داشتند از نحوه پذیرایی در زندان که مدعی بودند وضعیت مناسب نداشتند گفت: این موارد مظلوم نمایی است. ما در داخل زندان سه نوع غذا سرو می کنیم. زیر نظر متخصص تغدیه ، صبحانه ناهار و شام می دهیم باتوجه به اینکه فروشگاه هایی در داخل زندان هست زندانیان می توانند از انها جنس تهیه و برای خود غذا تهیه کنند. ما در بعضی زندان ها کترینگ بخصوصی داریم البته زندانیان می توانند زنگ بزنند و غذا بیاورند ولی هزینه اش با خودشان است.

وی افزود: ما در همه زندان هایمان خدمات ارایه می دهیم البته ۵۰ درصد زندان های ما پنجاه فرسوده است. ولی همین ها را هم با کسری بودجه که داریم نگه داشتیم. زندان های ما نمور و تاریک و زیرزمین نیست.