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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

رئیس پلیس راه استان سمنان خبر داد:

وقوع تصادف مرگبار در محور سرخه-آردان/ ۳ نفر جان باختند

وقوع تصادف مرگبار در محور سرخه-آردان/ ۳ نفر جان باختند

سمنان - رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: سه نفر بر اثر تصادف بین خودروی پراید و یک دستگاه کامیون ۱۰ تن در محور سرخه-آردان جان باختند.

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر درگذشت سه هموطن در حادثه تصادف محور سرخه- سمنان، بیان داشت: این تصادف ساعت دو بامداد چهارشنبه در کیلومتر ۳۳ محور سرخه-آرادان بین یک دستگاه سواری پراید با کامیون رخ داد که متاسفانه به جان باختن سه هموطن انجامید.

وی افزود: علت این حادثه در دست بررسی است اما عامل اولیه وقوع این تصادف دلخراش بی‌توجهی راننده پراید به جلو عنوان شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان، با بیان اینکه خودروی پراید سه سرنشین داشته است، بیان کرد: این خودرو با چنان شدتی با کامیون برخورد کرده که شناسایی اجساد را دشوار ساخته است.

خسروجردی تاکید کرد: شدت این تصادف شگفتی حضار و کارشناسان پلیس راه را به همراه داشته است.

وی افزود: متاسفانه بیشترین تصادفات ناشی از خواب آلودگی در جاده ها در ساعت بامداد و در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می دهد چرا که رانندگان با پافشاری نسبت به رانندگی در کیلومترهای نهایی، جان مسافران را به خطر می اندازند که باید از آن پرهیز کرد.

کد مطلب 4054308

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