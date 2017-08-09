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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

کشف ۱۵۵ کیلو تریاک در البرز/ چهار نفر دستگیر شدند

کشف ۱۵۵ کیلو تریاک در البرز/ چهار نفر دستگیر شدند

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۱۵۵ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک از یک خودرو وانت مزدا در کرج خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فردی قصد خرید مقادیر قابل‌توجهی مواد مخدر از استان‌های شرق کشور را دارد پیگیری موضوع در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه افزود: با انجام رصدهای اطلاعاتی و مراقبت‌های نامحسوس مأموران، یک دستگاه خودرو وانت مزدا را که متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر بود به همراه چهار  نفر سرنشین شناسایی کردند .

سردار کامرانی صالح افزود: مأموران پس از تعقیب خودرو مذکور، زمانی که قاچاقچیان قصد انتقال مواد به یک واحد مسکونی در کرج را داشتند در یک فرصت مناسب و طی یک عملیات غافلگیرانه خودرو را توقیف و سرنشینان آن را دستگیر کردند .

وی گفت: در بازرسی از خودرو  مذکور، ۱۵۵ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک که در ۱۹ بسته به‌صورت ماهرانه‌ای در خودرو وانت مزدا جا ساز شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: چهار متهم دستگیرشده به همراه مواد مخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 4054315

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