به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان صبح چهارشنبه در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش دامغان در سال جاری به میزبانی مجتمع شهید بهشتی این شهر، با انتقاد از اینکه به دلیل نبود مکان مناسب برای دانشکده علوم و معارف قرآنی که باعث شده رو به تعطیلی بگذارد، بیان کرد: باید برای ماندگار بودن این دانشکده همگان تلاش کرده و نگذارند به دلیل نداشتن مکان مناسب شاهد تعطیلی آن باشیم.

وی با بیان اینکه دانشکده علوم قرآنی دامغان ۹۰ دانشجو دارد، اضافه کرد: از آموزش و پرورش شهرستان که تاکنون مکانی را برای استقرار دانشکده قرار داده بود انتظار داریم تا تعیین مکان جدید این مکان را تمدید کرده و مانند گذشته با این مجموعه همکاری کند تا به تقویت علوم قرآنی کمک شود.

امام جمعه دامغان در دیگر بخش سخنان خود، ضمن اشاره به نقش و جایگاه آموزش و پرورش در نظام دینی و اسلامی گفت: اخلاق و تربیت در آموزش و پرورش باید به عنوان موضوع مهم و اصلی باشد چون تربیت دانش آموزان که سرمایه های ملی هستند مورد غفلت قرار نگیرد.

حسینیان افزود: آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان نقش مهم و اساسی دارد که باید کوشید با تربیت دانش آموزان در مسیر نظام و آرمان های انقلاب اسلامی ایران گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه طلاق و عفت عمومی دو معضل اجتماعی امروز جامعه است، اظهار داشت: باید از ولنگاری‌های موجود در جامعه که طلاق و عفت عمومی است پیشگیری کرد چون به ارزش‌های دینی و اسلامی جامعه آسیب و ضربه می زند چون در شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست که شاهد ولنگاری در جامعه باشیم.

امام جمعه دامغان تصریح کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید در مسائل فرهنگی و مقابله با ناهنجاری ها در جامعه آتش به اختیار بود تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.

حسینیان خانواده، مدارس و جامعه را مهمترین عوامل رشد و توسعه کشور بیان کرد و افزود: باید برای نظام سرمایه گذاری کرد و اگر اولیا را هوشیار نکنیم زحمات مدارس را هدر می دهیم.