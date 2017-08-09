«شهباز شریف» جایگزین قطعی «نواز شریف» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، حزب «مسلم لیگ» شاخه نواز شریف اعلام کرد که در حال انجام اقدامات لازم برای جایگزینی شهباز شریف به جای «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان به عنوان رئیس این حزب هستیم.

شهباز شریف برادر نواز شریف و سروزیر حال حاضر ایالت «پنجاب» پاکستان است که قرار است بعد از به عهده گرفتن ریاست حزب مسلم لیگ-حزب حاکم پاکستان- به عنوان تنها نامزد این حزب برای نخست وزیری این کشور معرفی شود.

لازم به ذکر است که چندی پیش دادگاه عالی پاکستان طی حکمی نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور را فاقد صلاحیت های لازم برای رهبری پاکستان دانست و متعاقب این رای شریف از سمت خود استعفا داد.

به دنبال این امر، حرب حاکم پاکستان «شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت این کشور را به عنوان نخست وزیر موقت پاکستان معرفی کرد.