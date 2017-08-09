جزئیات اختتامیه جشنواره تئاتر سوره اعلام شد/ برنامه دو روز پایانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سوت پایانی این دوره از جشنواره تئاتر سوره ۲۰ مرداد ماه با حضور مسئولان عرصه هنر، هنرمندان و شرکت کنندگان جشنواره از ساعت ۲۰:۳۰ در تالار اندیشه حوزه هنری زده می شود.

در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین دوره جشنواره تئاتر سوره قرار است از تاجبخش فنائیان، کرگردان تئاتر و همچنین خانواده شهید احمدی مقدم که از هنرمندان عرصه تئاتر کشورمان بوده است، تقدیر شود.

مراسم اختتامیه با اجرای کوروش سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون برگزار می شود.

در این مراسم قرار است در بخش صحنه ای به کارگردانی، بازیگری مرد و زن، طراحی لباس، طراحی پوستر، طراحی صحنه، طراحی گریم، ساخت موسیقی، و در بخش خیابانی به طرح و ایده، کارگردانی، بازیگری زن و مرد، طراحی لباس و صحنه و ساخت موسیقی جایزه اهدا شود.

بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره از ۱۵ تا ۱۹ مرداد ماه از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار شد.

۲۴ اجرای صحنه ای و خیابانی در دو روز پایانی جشنواره تئاتر سوره

تئاتر شهر، ایوان انتظار و مجموعه تالارهای حوزه هنری روزهای پایانی هفته جاری میزبان بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره است.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دو روز پایانی این دوره از جشنواره است که ۹ نمایش صحنه ای و ۱۵ نمایش خیابانی در این دو روز اجرا خواهند شد.

در روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه نمایش های «سرخ او» به کارگردانی مهیار هزار جریبی، «چه زود زمستان می شود» به کارگردانی بهاره کریم زاده، «مصیبت» به کارگردانی علی نخعی، «مثل پروانه» به کارگردانی محمد آهنگر و «اتاق ۱۲۱۶» به کارگردانی کیوان صباغ نمایش های صحنه ای هستند که به ترتیب در سالن های پلاتو اجرای تئاتر شهر، تالار سوره، تماشاخانه ماه، تماشاخانه مهر و تالار اندیشه حوزه هنری اجرا می شود.

همچنین در این روز نمایش های خیابانی «گمشدگان»، «مجلس نامه امیرکبیر»، «رد پایی در آسمان»، «شور سما»، «شانس منو نگاه کن»، «حکایت خنده دار خنده ای که نبود»، «صد در صد خارجی»، «زیرخاکی» در محوطه حوزه هنری، تئاتر شهر، ایوان انتظار اجرا می شوند.

اجراهای روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه به نمایش های «دشمن خدا» به کارگردانی عماد الدین رجب لو، «عاشقانه های دو بازمانده از یک جنایت جنگی» به کارگردانی محمود ساعی، «نذار این خواب تعبیر بشه» به کارگردانی کیانوش احمدی و «فانوس های تاریک در گذرگاه خورشید» به کارگردانی هادی حوری اختصاص پیدا کرده است.

نمایش های خیابانی این روز نیز شامل «مجلس نامه امیرکبیر»، «مثبت در منفی»، «گمشدگان»، «شور سما»، «فرکانس» است.