به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی فر صبح چهارشنبه در آیین افتتاح دوره آموزشی مدیران کمیته امداد سراسر کشور که به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است، اظهار کرد: هفت استان کشور در این دوره شرکت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم دستاوردهای علمی و آموزشی را در راستای خدمت مضاعف به مددجویان تحت پوشش ارائه کنیم، گفت: در این دوره‌های موزشی استان‌های تهران، قزوین، خراسان جنوبی و چهار استان دیگر شرکت کرده‌اند.

محمدی فر هدف از برگزاری دوره آموزشی مدیران کمیته امداد را محرومیت‌زدایی و حرکت به‌سوی دانش‌بنیان کردن فعالیت‌ها اعلام کرد و گفت: هدف‌گذاری ما در این دوره‌های آموزشی تحقق چشم‌اندازهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه رفع محرومیت‌ها است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با اعلام اینکه در حال حاضر ششمین دوره آموزشی مدیران ارشد کمیته امداد در حال برگزاری است، گفت: در این دوره بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران کمیته امداد حضور دارند.

وی با تأکید بر اهمیت ارائه بهترین خدمات به مددجویان کمیته امداد، گفت: در این دوره راهکارهای عملکرد مدیریتی با راهبردهای توجیهی برای همگرایی بیشتر و بهینه‌سازی در مسیر تحقق محرومیت‌زدایی به مدیران آموزش داده می‌شود.