توانمندسازی صنایع سمنان با هدف افزایش ۲ میلیارد دلار صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح چهارشنبه در حاشیه دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان سمنان با اعلام ضرورت تقویت و توانمندسازی بنگاه های تولیدی سمنان با هدف افزایش ذو میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی، اظهار داشت: طی ابلاغ تصویب نامه ستاد فرماندهی کل اقتصاد مقاومتی و با هدف افزایش این حجم صادرات غیر نفتی استان، بنگاه های خرد، کوچک و متوسط استان تقویت و توانمند می شوند.

وی با اشاره به اینکه مجموعه صنعت ، معدن و تجارت مجری این طرح می باشد ، بر ضرورت همکاری کلیه دستگاه های اجرایی بالاخص نظام بانکی با دستگاه مجری تاکید کرد و افزود: طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده دستگاه مجری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از بررسی مشکلات صادراتی چهار واحد تولیدی استان در این جلسه خبر داد و تصریح کرد: در این نشست مشکلات و نیازمندی های صادراتی واحدهای تولیدی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

اسودی ادامه داد: مشکلات انتقال ارز، عدم امکان عقد قرارداد مستقیم، حمل و نقل جاده ای و بالا بودن کرایه، عدم امکان حمل ریلی، عدم کنترل بر قیمت های صادراتی، درخواست تسهیلات و تامین نقدینگی از مهمترین مشکلات مطرح شده توسط واحدهای توانمند در بخش صادرات کالا می باشد که با هدف توسعه صادرات برخوردار از ارزش افزوده بالا در این نشست بررسی شد.

وی با اشاره دیگر دستور کار این نشست اظهار کرد: با توجه به پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص برگزاری ۲۱ میز کالایی و خدماتی در بخش های مختلف محصولات غذایی، فلزی، لوازم خانگی، نساجی، محصولات معدنی، خودرو، گردشگری و غیره، در خصوص ساز و کار اجرایی استان برای قبول مسئولیت، حضور و مشارکت در این میز کالایی بحث و تبادل نظر شد.