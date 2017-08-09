به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ؛‌ قرار است امروز ۲ هزار و ۴۲۴ زایر در قالب شش کاروان از زایران کشورمان با ۹ پرواز به جمع سایر هموطنانمان در مدینه منوره محلق شوند.

همچنین کار اعزام زایران از مدینه به مکه مکرمه در حال انجام است و امشب ۷۶۸ نفر از زایران کشورمان که از شش روز قبل در مدینه منوره اقامت داشته اند ؛ پس از محرم شدن در مسجد شجره ؛ عازم مکه خواهند شد. هم اکنون حدود ۱۰ هزار ایرانی در مکه مکرمه هستند.

یادآور می شود اعزام زایران از ایستگاههای مختلف پروازی در داخل کشور به شهر جده از امروز اغاز می شود و قرار است در نخستین روز اعزام به جده ۱۰۷۰ نفر وارد این شهر شوند.

شمار زایران ایرانی که امسال در حج تمتع حضور خواهند داشت با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ به ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر می رسد.