کارگران در همه دوره های انقلاب فقط به دین و وطن خود توجه داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار احزاب فعال در حوزه کارگری را تلاشگران میدان سیاست، کار و تلاش عنوان کرد و افزود: نیروهای فعال در این بخش، بدون تعصب و ضمن رعایت منافع در همه عرصه ها از حقوق کارگران دفاع می کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از اهداف انقلاب اسلامی را احقاق حقوق کارگران بیان و تصریح کرد: تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم و همه باید تلاش کنیم تا مشکلات این قشر گسترده جامعه، حل گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش کارگران در دوران مبارزه، دفاع و سازندگی را نقشی محوری عنوان کرد و گفت: کارگران در همه دوره های انقلاب بدون اینکه آلت دست سیاست بازان خارجی و داخلی قرار گیرند، فقط به دین و وطن خود توجه داشته اند.

هاشمی رفسنجانی ، بیکاری را یکی از معضلات امروز جوامع بشری به ویژه ایران عنوان کرد و افزود: بیکاری و همچون کار نیروهای توانمند در بخشهایی که تناسبی با توانمندی های آنان ندارد، مسئله ساز است و باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی خاطرنشان کرد: کشور زمینه بسیار مناسبی برای پیشرفت دارد و می تواند ضمن استفاده از نیروی کار ماهر که در کشور فراوان است با سرعت به جلو حرکت کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بحران های کارگری در برخی جوامع غربی خاطرنشان کرد: سیاستگذاران و فعالان در حوزه های کارگری باید به نیازهای واقعی این قشر از جامعه که به حقوق معنوی و مادی آنها برمی گردد، بی تفاوت نباشند.

در ابتدای این دیدار حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای این حزب، تقویت فرهنگ کار، تلاش و سازندگی در کشور را به عنوان سرلوحه فعالیت های این حزب عنوان کرد.