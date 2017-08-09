ذبح دام در کشتارگاه ها مانع از شیوع بیماری ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از آنجا که رعایت نکردن شرایط بهداشتی در ذبح و نگه داری گوشت باعث شیوع انواع بیماری های مشترک بین حیوان و انسان می شود، از این رو دام ها باید در کشتارگاه های مجاز ذبح شوند.

وی افزود: رعایت نکردن شرایط بهداشتی از جمله دفع نامناسب اجزای غیر خوراکی دام، ضدعفونی نکردن محیط و... از طرق مختلف مانند وسایل نقلیه و رفت و آمد افراد، حیوانات ولگرد مانند سگ و گربه و آلوده شدن منابع آب های زیر زمینی به مناطق دیگر سرایت می کند.

رشیدی با بیان اینکه مردم نباید در تامین گوشت سالم که از مایحتاج ضروری آنها است، دغدغه ای داشته باشند، گفت: با رعایت نکات بهداشتی از سوی کشتارگاه ها و مردم و نظارت کامل دامپزشکی در این زمینه دیگر جای نگرانی در شیوع بیماری های مشترک دام و انسان نیست.

وی با اشاره به بیماری های خطرناک بین دام و انسان، گفت: بروسلوز، هاری، کزاز، سل، سالمونلوز، شاربن و بیماری‌های نوظهوری مانند تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و بیماری‌های انگلی شامل کیست هیداتیک، سارکوسیست، انگل‌های پوستی و جلدی، انواع قارچ‌ها از جمله مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام محسوب می‌شوند.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان تصریح کرد: ذبح در کشتارگاه های مجاز با بازرسی کامل بهداشتی صورت می گیرد تا گوشت سالم به دست مردم برسد بنابراین جای هیچ گونه نگرانی در تهیه گوشت سالم نیست.

وی یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ و پیامک ۳۰۰۰۲۳۱۵۱۲ مسئولان را مطلع کنند.