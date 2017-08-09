به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود برقعی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاحیه دوره آموزشی مدیران کمیته امداد سراسر کشور که به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اساسنامه جدید کمیته امداد که توسط مقام معظم رهبری اعلام‌شده است، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران کمیته امداد در دستور کار این ارگان قرارگرفته است.

قائم‌مقام کمیته امداد در ادامه از برگزاری دوره‌های آموزشی برای تمام مدیران کمیته امداد تا پایان سال جاری خبر داد و عنوان کرد: در این دوره‌ها مدیران کمیته امداد شهرستان‌ها، استان‌ها و مدیران کل شرکت می‌کنند و پی از دوره با آزمونی الکترونیکی ارزیابی می‌شوند و کارنامه این آزمون در ارتقاء شغلی آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

وی در رابطه با عناوین آموزشی در این دوره‌ها، افزود: طبق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ارائه‌شده توسط هیئت‌امنای سازمان کمیته امداد، موضوعات مهارتی فرهنگی، آموزشی و تلاش برای فقرزدایی از مهم‌ترین مؤلفه‌های برگزاری این دوره‌هاست.

قائم‌مقام کمیته امداد ملاقات مدیران کمیته امداد با یکدیگر در این دوره‌ها را مهم دانست و خاطرنشان کرد: این ملاقات موجب تبادل راهکارهای بهتر فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و توانمندسازی‌های مستضعفین و در یک‌کلام انتقال تجربه میان آن‌ها خواهد بود.

وی در بخش دیگری بابیان اینکه کمیته امداد به مکان دیگری انتقال‌یافته است، خاطرنشان کرد: در حال مذاکرات برای واگذاری ساختمان قبلی هستیم و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بناست که ساختمان کمیته امداد قبل به‌منظور تأمین منابع مالی اشتغال نیازمندان مورداستفاده قرار گیرد.